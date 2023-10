Meta Quest 3 : la réalité mixte pour une fraction du prix du Vision Pro ?

Caractéristiques techniques

Premières prises en main du Meta Quest 3

tout s'est chargé plus rapidement grâce à sa RAM accrue. Les contrôleurs semblaient beaucoup plus précis, en particulier pour les jeux qui exigeaient de la précision, comme le prochain Samba de Amigo et le pilier de la VR qu'est Beat Saber.

La réalité mixte accessible

les caméras permettent de voir votre environnement réel à travers l'affichage de votre casque. Sur le Quest 2, on obtenait une image granuleuse en noir et blanc. Il est désormais en couleur et avec une résolution considérablement plus élevée. Pas de haute résolution, remarquez – juste plus haute. Assez bonne pour que vous puissiez voir votre tasse de café ; pas assez pour savoir si c'est du café ou du thé. Assez bien pour voir l’heure sur votre montre, pas assez bon pour lire le texte de votre notification.

Le Quest 3 donne à chaque élément virtuel un aspect incroyablement net. Consulter les discussions WhatsApp au sein du casque était une expérience proche de ce que j'obtiens avec mon moniteur. Cependant, Meta doit encore travailler pour rendre les applications du Quest plus utiles : je ne pouvais répondre aux discussions WhatsApp qu'en cliquant maladroitement sur le clavier virtuel du Quest, en laissant des messages vocaux ou en joignant des fichiers multimédias à partir du casque.

C'est la première fois que j’apprécie vraiment l’utilisation du suivi des doigts de Meta. C’était une fonctionnalité intrigante lorsqu’elle est arrivée sur le Quest original, mais elle n’était pas toujours précise, j’ai donc préféré utiliser les contrôleurs du Quest à la place. Désormais, grâce au capteur de profondeur et aux caméras couleur, le Quest 3 réussit bien mieux à reconnaître chaque geste du doigt. Je me suis retrouvé à laisser mes contrôleurs se reposer beaucoup plus souvent, car il était si facile de naviguer dans les applications en glissant et en pointant virtuellement.

Deux salles, deux ambiances

Pour rappel, le Quest 3 est donc un nouveau modèle embarquant trois nouveaux capteurs (dont un pour la profondeur) bien visibles en façade(en monochrome sur le Quest 2), des écrans avec une meilleure définition (2 064 x 2 208 pixels par œil, à comparer aux 2000 x 2040 pixels du PS VR2, les écrans micro-OLED du Vision Pro devrait offrir une définition encore plus élevée, peut-être 3 800 x 3000 pixels par œil selon les rumeurs), l'ajustement simplifié de l'écart des lentilles via une molette,promettant de doubler la puissance graphique afin d'offrir de meilleurs graphismes et une fluidité en hausse (un point important en VR afin d'éviter la nausée),(contre 4Go pour le Quest 2) et un format nettement plus compact que le Quest 2, ce qui devrait améliorer le confort.Les premiers retours évoquent, meilleure que le PS VR2, un champ de vision un peu plus large, un confort optimisé par le format plus compact (le casque est cependant plus lourd de 12 grammes, mais le poids semble mieux reparti), un son de meilleur qualité, etSelon Devindra Hardawar d' Engadget Les journalistes précisent que. Pour David Pierce de The Verge , permettant même de profiter du multitâche, avec quelques limites liées à l'interface.En sus des performances en hausse,soit à peu près ce que proposait le Quest 2. Le tarif en hausse fixé à 549,99 euros reste, lancée à 349,99 euros. Cela permet toutefois de tenter l'expérience de la réalité mixte sans dépenser une fortune.En effet, et même si les caractéristiques techniques sont bien inférieures au Vision Pro,, le tout en proposant un catalogue d'expérience assez étoffé (en VR tout du moins, les expériences en réalité mixte restent peu nombreuses pour le moment) et des contrôleurs physiques en sus du suivi des mains et des doigts.Au final,D'un côté, Meta tente de retrouver ce qui a fait le succès du Quest 2 avec un appareil plus accessible mais plus limité techniquement, et de l'autre Apple avec un casque embarquant une technologie haut de gamme mais au tarif stratosphérique, qui en limitera forcément l'adoption. A l'avenir, chaque firme pourrait tenter de rejoindre le terrain de prédilection de l'autre, avec un casque plus haut de gamme pour Meta, et de futures versions plus accessibles pour Apple (il y a un bout de chemin à parcourir). La bataille de la réalité mixte ne fait certainement que commencer, à vous de choisir par quelle extrémité l'approcher.