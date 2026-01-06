XGIMI se lance dans les lunettes connectées !

Des lunettes IA pensées pour le quotidien

Un haut niveau de personnalisation

Trois gammes pour des usages différents

Une IA multi-modèles, discrète et contextuelle

L’héritage optique de XGIMI au service de l’IA



Fort de plus de dix ans d’expérience en optique, XGIMI a mis l’accent sur la qualité d’affichage. MemoMind propose un affichage aérien stable, capable de s’adapter à la lumière ambiante et aux mouvements de l’utilisateur. Grâce à des matériaux légers et des proportions équilibrées, les lunettes évitent l’encombrement souvent reproché aux wearables IA. Avec MemoMind, XGIMI ne se contente pas d’explorer un nouveau marché : la marque esquisse une vision où l’intelligence artificielle devient plus discrète, plus utile et plus naturellement intégrée au quotidien.

. La marque entend capitaliser sur son expertise en optique et en design industriel pour s’imposer sur un marché en pleine effervescence : celui des objets connectés intégrant de l’IA, et plus précisément des lunettes intelligentes.Contrairement à de nombreux dispositifs IA encore perçus comme intrusifs ou complexes,. L’objectif n’est pas de multiplier les interactions, mais de proposer une intelligence en arrière-plan, capable d’intervenir uniquement lorsque cela est pertinent.XGIMI met ainsi en avant trois priorités :, conçue pour s’intégrer naturellement dans le quotidien. Les lunettes MemoMind se positionnent davantage comme un compagnon discret que comme un gadget technologique envahissant.. Les lunettes proposent huit styles de montures, cinq modèles de branches interchangeables et sont entièrement compatibles avec des verres correcteurs. Cette modularité va permettre d’adapter l’accessoire à son style personnel et à ses besoins visuels, un point encore rare sur ce segment.. Le modèle Memo Air Display affiche un poids de seulement, ce qui en fait l’une des lunettes IA les plus légères du marché. Pensées pour un port prolongé, elles offrent une autonomie journalière, complétée par un étui de recharge permettant jusqu’à une semaine d’utilisation.Dès son lancement, MemoMind dévoile trois gammes de produits, chacune répondant à un équilibre différent entre affichage et légèreté.Modèle le plus complet, Memo One intègre des haut-parleurs et un double écran, permettant des interactions à la fois visuelles et audio. Il s’adresse aux utilisateurs recherchant une expérience IA plus immersive, sans compromis sur la personnalisation.Plus minimalistes, les Memo Air Display adoptent un écran monoculaire, limité à l’affichage des informations essentielles. Cette approche vise à préserver l’esthétique et l’équilibre de lunettes traditionnelles, tout en apportant des fonctionnalités contextuelles utiles.MemoMind a également confirmé le développement d’un troisième modèle, encore plus proche du port de lunettes classiques. Son lancement sera annoncé ultérieurement., capable de sélectionner automatiquement le modèle d’IA le plus pertinent selon l’usage, parmi OpenAI, Azure ou Qwen.L’ensemble est conçu pour fonctionner en arrière-plan, avec des interactions brèves et ciblées, afin de ne pas détourner l’attention de l’utilisateur.