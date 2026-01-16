Xreal attaque Viture en justice pour violation de brevet sur les lunettes AR
Par Vincent Lautier - Publié le
Xreal vient de déposer une plainte contre son concurrent Viture aux États-Unis pour contrefaçon de brevet. Le fabricant chinois accuse son rival d'avoir copié sa technologie optique pour lunettes de réalité augmentée. Une guerre juridique qui traîne après une première victoire en Allemagne.
Le conflit a démarré devant le tribunal de district américain du Texas le 15 janvier. Xreal reproche à Viture d'avoir enfreint son brevet US n° 11,988,839, déposé en 2018 et accordé en mai 2024. Ce brevet couvre une architecture optique qui permet d'afficher des images de qualité dans des lunettes AR légères et confortables. Quatre produits Viture sont visés : les Viture Pro, Pro XR, Luma Pro et Luma Ultra. Xreal revendique plus de 800 brevets dans le monde, dont une cinquantaine aux États-Unis et 75 en Europe. Viture, de son côté, n'en possède qu'une soixantaine, et aucun sur le sol américain ou européen.
Cette plainte américaine fait suite à une victoire obtenue en novembre 2025 devant le tribunal de Munich. Les juges allemands avaient alors émis une injonction préliminaire contre Viture, estimant que les lunettes Viture Pro enfreignaient le brevet européen EP3754409B1 de Xreal. La vente des produits incriminés a été interdite en Allemagne. Xreal affirme vouloir mettre fin à un
Du côté de Viture, on ne se laisse pas faire. Le concurrent qualifie le brevet de Xreal de
C'est quand même un spectacle un peu moche. Les deux acteurs principaux du marché des lunettes AR grand public passent plus de temps à se battre devant les tribunaux qu'à convaincre le public d'abandonner leurs Ray-Ban Meta, parce que oui, pendant ce temps, le cabinet américain IDC rappelle que Xreal et Viture restent loin derrière Meta en termes de ventes (même si les produits ne sont pas tout à fait comparables). Cette guerre de brevets ressemble à un combat pour la deuxième place, alors que la première reste hors de portée.
Une bataille de brevets qui traverse l'Atlantique
Xreal avait déjà frappé en Allemagne
schéma de contrefaçonqui nuit à toute l'industrie des lunettes AR.
Viture contre-attaque
faible et contestable, et affirme qu'une version avait déjà été rejetée en Chine. Viture accuse aussi Xreal de
concurrence déloyaleet de diffusion de fausses informations, en particulier sur une prétendue interdiction dans neuf pays européens qui serait, selon eux, totalement inventée. L'entreprise a fait appel de la décision allemande et prépare une contre-offensive juridique.
On en dit quoi ?
