GeForce Now passe à 90 images par seconde sur les casques VR, dont l'Apple Vision Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Nvidia vient de déployer une mise à jour de GeForce Now qui fait passer le streaming à 90 images par seconde sur les casques Meta Quest, Pico et Apple Vision Pro. Les abonnés Ultimate ont même droit à la 4K à 120 images par seconde sur le casque d'Apple, avec un rendu fovéal qui tire parti du suivi oculaire intégré.
GeForce Now permet de jouer à des jeux PC depuis le cloud, et Nvidia proposait déjà son service sur les casques VR via le navigateur intégré. Jusqu'à présent, le streaming plafonnait à 60 images par seconde. Avec cette mise à jour annoncée lors de la GDC 2026, les abonnés Ultimate (22 euros par mois) passent à 90 images par seconde. En mode Balanced, le flux est diffusé en 1080p à 90 fps. En basculant en mode Custom, les Quest et Pico montent à 1440p, et l'Apple Vision Pro va jusqu'à la 4K.
Le casque d'Apple est celui qui profite le plus de cette mise à jour. Avec la technologie CloudXR de Nvidia et le suivi oculaire intégré au Vision Pro, le service propose un streaming fovéal : seule la zone que vous regardez est rendue en haute résolution, et le reste est allégé. Résultat, le Vision Pro peut afficher de la 4K à 120 images par seconde sans faire exploser la bande passante. Ni les Quest ni les Pico ne peuvent en dire autant, faute de capteurs oculaires aussi précis.
Petit détail qui a son importance : GeForce Now sur casque VR ne diffuse pas de jeux en réalité virtuelle. Vous jouez à des jeux PC classiques (Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Crimson Desert) affichés sur un écran virtuel géant. C'est du cloud gaming avec le confort d'un écran immersif, pas du jeu VR. D'ailleurs, à partir du 1er avril, des titres comme Cyberpunk 2077 ou Forza Motorsport ne seront accessibles qu'avec un abonnement payant.
Le passage à 90 fps est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent leur casque comme écran de jeu. Et le traitement réservé à l'Apple Vision Pro avec la 4K à 120 fps et le rendu fovéal, ça donne un vrai argument au casque d'Apple côté gaming. Reste que 22 euros par mois pour du cloud gaming sur un casque aussi cher, on est quand même sur un loisir de niche.
Ce que change cette mise à jour
GeForce Now permet de jouer à des jeux PC depuis le cloud, et Nvidia proposait déjà son service sur les casques VR via le navigateur intégré. Jusqu'à présent, le streaming plafonnait à 60 images par seconde. Avec cette mise à jour annoncée lors de la GDC 2026, les abonnés Ultimate (22 euros par mois) passent à 90 images par seconde. En mode Balanced, le flux est diffusé en 1080p à 90 fps. En basculant en mode Custom, les Quest et Pico montent à 1440p, et l'Apple Vision Pro va jusqu'à la 4K.
L'Apple Vision Pro, le mieux servi
Le casque d'Apple est celui qui profite le plus de cette mise à jour. Avec la technologie CloudXR de Nvidia et le suivi oculaire intégré au Vision Pro, le service propose un streaming fovéal : seule la zone que vous regardez est rendue en haute résolution, et le reste est allégé. Résultat, le Vision Pro peut afficher de la 4K à 120 images par seconde sans faire exploser la bande passante. Ni les Quest ni les Pico ne peuvent en dire autant, faute de capteurs oculaires aussi précis.
Des jeux PC, pas de la VR
Petit détail qui a son importance : GeForce Now sur casque VR ne diffuse pas de jeux en réalité virtuelle. Vous jouez à des jeux PC classiques (Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Crimson Desert) affichés sur un écran virtuel géant. C'est du cloud gaming avec le confort d'un écran immersif, pas du jeu VR. D'ailleurs, à partir du 1er avril, des titres comme Cyberpunk 2077 ou Forza Motorsport ne seront accessibles qu'avec un abonnement payant.
Le passage à 90 fps est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent leur casque comme écran de jeu. Et le traitement réservé à l'Apple Vision Pro avec la 4K à 120 fps et le rendu fovéal, ça donne un vrai argument au casque d'Apple côté gaming. Reste que 22 euros par mois pour du cloud gaming sur un casque aussi cher, on est quand même sur un loisir de niche.