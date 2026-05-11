Vision Pro dépassé : Apple mise désormais sur d'autres produits IA

Pas de nouveau Vision Pro avant longtemps

Vision Air

Les équipes déplacées vers les lunettes connectées

Le Vision Pro n’a jamais vraiment décollé

Qu'en penser ?



Pendant plusieurs années, beaucoup imaginaient le Vision Pro comme le futur grand successeur de l’iPhone. Aujourd’hui, Apple semble plutôt considérer le casque comme une étape technologique intermédiaire.



Le vrai objectif paraît désormais beaucoup plus clair : arriver un jour à proposer de véritables lunettes intelligentes (ou un produit plus petit encore) capables d’intégrer l’IA, Siri, la reconnaissance visuelle, la navigation, et les interactions contextuelles. Le tout dans un format portable et socialement acceptable.



Et visiblement, Apple estime aujourd’hui que ce futur passe moins par un énorme casque à 3 500 dollars que par des appareils beaucoup plus légers et invisibles au quotidien.

D’après Mark Gurman,. Dans le désordre : des nouveaux matériaux, des composants plus légers, des solutions pour réduire le poids du casque, ou des idées visant à rendre le produit plus abordable.Le projet de, censé proposer une version plus légère et moins chère du Vision Pro, aurait même été annulé l’an dernier. Autrement dit, Apple ne ferme pas totalement la porte, mais le Vision Pro n’est clairement plus au centre de la stratégie.Toujours selon, une partie importante des ingénieurs du Vision Products Group aurait été redirigée vers le projet de lunettes IA, le développement du nouveau Siri conversationnel, ainsi que plusieurs futurs accessoires dopés à l’intelligence artificielle.Parmi ces derniers, on trouverait les(qui ne prennent pas de photos mais permettent à Siri de voir un environnement), leou encore divers projets autour de l’Apple Intelligence.Apple semble donc progressivement abandonner l’idée d’un casque massif et coûteux pour privilégier des produits :Ce repositionnement n’est pas totalement surprenant. Malgré l’énorme couverture médiatique autour du Vision Pro, le casque n’a jamais réussi à devenir un produit grand public. Les critiques ont souvent pointépour beaucoup de consommateurs.Un récent livre de Noam Scheiber, journaliste du, explique même que les difficultés du lancement seraient aussi liées à l’affaiblissement progressif des équipes retail d’Apple au fil des années. Selon lui,Apple n’a toutefois pas totalement cessé de faire évoluer sa plateforme. La société a lancé fin 2025 une version mise à jour duplus puissante. Mais l’avenir du produit semble désormais davantage se jouer sur le long terme.