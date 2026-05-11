Vision Pro dépassé : Apple mise désormais sur d'autres produits IA
Par Laurence - Publié le
Le Vision Pro n’est clairement plus la priorité d'Apple. Apparemment il ne faudrait pas attendre un véritable successeur du casque avant au moins deux ans. Pendant ce temps, la firme concentrerait ses efforts sur des produits beaucoup plus légers et plus adaptés à l’ère de l’intelligence artificielle : les lunettes, mais aussi les AirPods ou le petit bidule à mettre au cou.
D’après Mark Gurman, Apple continue bien de travailler sur certaines technologies liées à la réalité mixte. Dans le désordre : des nouveaux matériaux, des composants plus légers, des solutions pour réduire le poids du casque, ou des idées visant à rendre le produit plus abordable.
Mais aucun nouveau casque ne serait actuellement en cours de développement. Le projet de
La vraie priorité d’Apple serait désormais ailleurs : les lunettes intelligentes. Toujours selon Bloomberg, une partie importante des ingénieurs du Vision Products Group aurait été redirigée vers le projet de lunettes IA, le développement du nouveau Siri conversationnel, ainsi que plusieurs futurs accessoires dopés à l’intelligence artificielle.
Parmi ces derniers, on trouverait les AirPods équipés de capteurs IR (qui ne prennent pas de photos mais permettent à Siri de voir un environnement), le mystérieux pendentif IA d’Apple, ou encore divers projets autour de l’Apple Intelligence.
Apple semble donc progressivement abandonner l’idée d’un casque massif et coûteux pour privilégier des produits : plus légers, plus discrets, et surtout plus faciles à intégrer au quotidien.
Ce repositionnement n’est pas totalement surprenant. Malgré l’énorme couverture médiatique autour du Vision Pro, le casque n’a jamais réussi à devenir un produit grand public. Les critiques ont souvent pointé son poids, son prix extrêmement élevé, son autonomie limitée, et un usage encore assez flou pour beaucoup de consommateurs.
Un récent livre de Noam Scheiber, journaliste du New York Times, explique même que les difficultés du lancement seraient aussi liées à l’affaiblissement progressif des équipes retail d’Apple au fil des années. Selon lui, Cupertino aurait perdu une partie du savoir-faire humain nécessaire pour vendre efficacement un produit aussi complexe et atypique.
Apple n’a toutefois pas totalement cessé de faire évoluer sa plateforme. La société a lancé fin 2025 une version mise à jour du Vision Pro équipée d’une puce M5 plus puissante. Mais l’avenir du produit semble désormais davantage se jouer sur le long terme.
Pendant plusieurs années, beaucoup imaginaient le Vision Pro comme le futur grand successeur de l’iPhone. Aujourd’hui, Apple semble plutôt considérer le casque comme une étape technologique intermédiaire.
Le vrai objectif paraît désormais beaucoup plus clair : arriver un jour à proposer de véritables lunettes intelligentes (ou un produit plus petit encore) capables d’intégrer l’IA, Siri, la reconnaissance visuelle, la navigation, et les interactions contextuelles. Le tout dans un format portable et socialement acceptable.
Et visiblement, Apple estime aujourd’hui que ce futur passe moins par un énorme casque à 3 500 dollars que par des appareils beaucoup plus légers et invisibles au quotidien.
Pas de nouveau Vision Pro avant longtemps
D’après Mark Gurman, Apple continue bien de travailler sur certaines technologies liées à la réalité mixte. Dans le désordre : des nouveaux matériaux, des composants plus légers, des solutions pour réduire le poids du casque, ou des idées visant à rendre le produit plus abordable.
Mais aucun nouveau casque ne serait actuellement en cours de développement. Le projet de
Vision Air, censé proposer une version plus légère et moins chère du Vision Pro, aurait même été annulé l’an dernier. Autrement dit, Apple ne ferme pas totalement la porte, mais le Vision Pro n’est clairement plus au centre de la stratégie.
Les équipes déplacées vers les lunettes connectées
La vraie priorité d’Apple serait désormais ailleurs : les lunettes intelligentes. Toujours selon Bloomberg, une partie importante des ingénieurs du Vision Products Group aurait été redirigée vers le projet de lunettes IA, le développement du nouveau Siri conversationnel, ainsi que plusieurs futurs accessoires dopés à l’intelligence artificielle.
Parmi ces derniers, on trouverait les AirPods équipés de capteurs IR (qui ne prennent pas de photos mais permettent à Siri de voir un environnement), le mystérieux pendentif IA d’Apple, ou encore divers projets autour de l’Apple Intelligence.
Apple semble donc progressivement abandonner l’idée d’un casque massif et coûteux pour privilégier des produits : plus légers, plus discrets, et surtout plus faciles à intégrer au quotidien.
Le Vision Pro n’a jamais vraiment décollé
Ce repositionnement n’est pas totalement surprenant. Malgré l’énorme couverture médiatique autour du Vision Pro, le casque n’a jamais réussi à devenir un produit grand public. Les critiques ont souvent pointé son poids, son prix extrêmement élevé, son autonomie limitée, et un usage encore assez flou pour beaucoup de consommateurs.
Un récent livre de Noam Scheiber, journaliste du New York Times, explique même que les difficultés du lancement seraient aussi liées à l’affaiblissement progressif des équipes retail d’Apple au fil des années. Selon lui, Cupertino aurait perdu une partie du savoir-faire humain nécessaire pour vendre efficacement un produit aussi complexe et atypique.
Apple n’a toutefois pas totalement cessé de faire évoluer sa plateforme. La société a lancé fin 2025 une version mise à jour du Vision Pro équipée d’une puce M5 plus puissante. Mais l’avenir du produit semble désormais davantage se jouer sur le long terme.
Qu'en penser ?
Pendant plusieurs années, beaucoup imaginaient le Vision Pro comme le futur grand successeur de l’iPhone. Aujourd’hui, Apple semble plutôt considérer le casque comme une étape technologique intermédiaire.
Le vrai objectif paraît désormais beaucoup plus clair : arriver un jour à proposer de véritables lunettes intelligentes (ou un produit plus petit encore) capables d’intégrer l’IA, Siri, la reconnaissance visuelle, la navigation, et les interactions contextuelles. Le tout dans un format portable et socialement acceptable.
Et visiblement, Apple estime aujourd’hui que ce futur passe moins par un énorme casque à 3 500 dollars que par des appareils beaucoup plus légers et invisibles au quotidien.