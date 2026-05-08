Qu'attendre du mystérieux pendentif IA d'Apple ?
Par Laurence - Publié le
Apple accélère discrètement ses travaux autour des objets connectés dopés à l’intelligence artificielle. Après les rumeurs autour des AirPods Pro IR, la firme poursuivrait aussi le développement d’un pendentif intelligent doté de capteurs visuels, ainsi que de futures lunettes connectées destinées à concurrencer Meta.
Selon Mark Gurman, Apple travaillerait toujours sur un petit accessoire portable ressemblant à un pendentif connecté, dont la sortie pourrait intervenir dès l’an prochain, et ce, même si le calendrier reste encore très incertain.
Il s'agirait donc d'un AI Pin façon Apple, et relié à l’iPhone. Le produit serait proche dans l’esprit du très controversé Humane AI Pin, ce petit boîtier porté sur les vêtements qui promettait une interaction permanente avec l’intelligence artificielle.
Mais Apple prendrait une direction différente. Contrairement au produit de Humane, ce pendentif ne fonctionnerait pas de manière totalement autonome. Il dépendrait fortement de l’iPhone pour le traitement des données et des fonctions IA avancées. L’idée serait de permettre à Siri et à Apple Intelligence de voir l’environnement de l’utilisateur en permanence afin de fournir des réponses contextuelles beaucoup plus avancées.
L’accessoire embarquerait des capteurs IR toujours actifs, un microphone pour Siri, ainsi qu'une puce dédiée. Il pourrait embarquer un haut-parleur, un point encore en discussion en interne. Le format évoqué serait proche d’un AirTag un peu plus épais. Apple testerait plusieurs usages : fixé à un vêtement grâce à une pince ou porté autour du cou avec une chaîne.
Comme les futures AirPods Pro IR, ce futur pendentif fonctionnerait en lien direct avec les nouveautés IA attendues dans iOS 27. Apple préparerait notamment une version enrichie de Siri capable d’analyser des éléments visuels en temps réel : objets, lieux, aliments ou panneaux.
L’utilisateur pourrait par exemple demander ce qu’il peut cuisiner avec des ingrédients devant lui, obtenir des rappels contextuels, ou recevoir des indications de navigation enrichies selon ce que la caméra détecte autour de lui. Le tout sans écran (ça ressemble quand même beaucoup au projet d'OpenAI). Apple miserait donc sur une approche très différente de l’iPhone ou du Vision Pro : un assistant IA invisible, discret et constamment connecté à son environnement.
En parallèle, Apple continuerait également à travailler sur ses futures lunettes connectées. Le lancement serait envisagé entre fin 2026 et 2027, avec une approche plus proche des Meta Ray-Ban que d’un véritable casque de réalité augmentée.
Ces lunettes intégreraient des caméras (pas seulement des capteurs IR), des microphones, des haut-parleurs. Elles seraient forcément compatibles Siri et Apple Intelligence. Elles permettraient de prendre des photos, d’écouter de la musique, de recevoir des notifications ou encore d’utiliser des fonctions contextuelles liées à l’IA.
Cupertino testerait plusieurs designs de montures, allant du style Wayfarer classique à des formes plus rondes et minimalistes, avec différentes couleurs comme noir, bleu océan ou brun clair. Contrairement au Vision Pro, il ne serait pas question ici d’affichage AR directement dans les verres. La firme semble plutôt viser une première génération centrée sur l’audio, la caméra et l’assistance intelligente.
Apple cherche manifestement son produit IA post-iPhone. Derrière ces projets, on retrouve surtout une obsession : trouver le prochain grand objet informatique de l’ère IA. Face à Meta, OpenAI, Google ou Samsung, Apple semble désormais convaincu que l’intelligence artificielle devra s’intégrer dans des objets beaucoup plus naturels et permanents que le smartphone.
AirPods avec caméra, pendentif intelligent, lunettes connectées… Cupertino multiplie les expérimentations autour d’une IA capable de comprendre l’environnement de l’utilisateur en temps réel.
Cette stratégie montre surtout qu’Apple prépare déjà l’après-iPhone, avec une vision où Siri et Apple Intelligence deviendraient omniprésents dans le quotidien, bien au-delà de l’écran du smartphone.
Le point sur le projet !
Selon Mark Gurman, Apple travaillerait toujours sur un petit accessoire portable ressemblant à un pendentif connecté, dont la sortie pourrait intervenir dès l’an prochain, et ce, même si le calendrier reste encore très incertain.
Il s'agirait donc d'un AI Pin façon Apple, et relié à l’iPhone. Le produit serait proche dans l’esprit du très controversé Humane AI Pin, ce petit boîtier porté sur les vêtements qui promettait une interaction permanente avec l’intelligence artificielle.
Mais Apple prendrait une direction différente. Contrairement au produit de Humane, ce pendentif ne fonctionnerait pas de manière totalement autonome. Il dépendrait fortement de l’iPhone pour le traitement des données et des fonctions IA avancées. L’idée serait de permettre à Siri et à Apple Intelligence de voir l’environnement de l’utilisateur en permanence afin de fournir des réponses contextuelles beaucoup plus avancées.
L’accessoire embarquerait des capteurs IR toujours actifs, un microphone pour Siri, ainsi qu'une puce dédiée. Il pourrait embarquer un haut-parleur, un point encore en discussion en interne. Le format évoqué serait proche d’un AirTag un peu plus épais. Apple testerait plusieurs usages : fixé à un vêtement grâce à une pince ou porté autour du cou avec une chaîne.
Siri pourrait voir ce que vous regardez
Comme les futures AirPods Pro IR, ce futur pendentif fonctionnerait en lien direct avec les nouveautés IA attendues dans iOS 27. Apple préparerait notamment une version enrichie de Siri capable d’analyser des éléments visuels en temps réel : objets, lieux, aliments ou panneaux.
L’utilisateur pourrait par exemple demander ce qu’il peut cuisiner avec des ingrédients devant lui, obtenir des rappels contextuels, ou recevoir des indications de navigation enrichies selon ce que la caméra détecte autour de lui. Le tout sans écran (ça ressemble quand même beaucoup au projet d'OpenAI). Apple miserait donc sur une approche très différente de l’iPhone ou du Vision Pro : un assistant IA invisible, discret et constamment connecté à son environnement.
Et les lunettes alors ?
En parallèle, Apple continuerait également à travailler sur ses futures lunettes connectées. Le lancement serait envisagé entre fin 2026 et 2027, avec une approche plus proche des Meta Ray-Ban que d’un véritable casque de réalité augmentée.
Ces lunettes intégreraient des caméras (pas seulement des capteurs IR), des microphones, des haut-parleurs. Elles seraient forcément compatibles Siri et Apple Intelligence. Elles permettraient de prendre des photos, d’écouter de la musique, de recevoir des notifications ou encore d’utiliser des fonctions contextuelles liées à l’IA.
Cupertino testerait plusieurs designs de montures, allant du style Wayfarer classique à des formes plus rondes et minimalistes, avec différentes couleurs comme noir, bleu océan ou brun clair. Contrairement au Vision Pro, il ne serait pas question ici d’affichage AR directement dans les verres. La firme semble plutôt viser une première génération centrée sur l’audio, la caméra et l’assistance intelligente.
Qu'en penser ?
Apple cherche manifestement son produit IA post-iPhone. Derrière ces projets, on retrouve surtout une obsession : trouver le prochain grand objet informatique de l’ère IA. Face à Meta, OpenAI, Google ou Samsung, Apple semble désormais convaincu que l’intelligence artificielle devra s’intégrer dans des objets beaucoup plus naturels et permanents que le smartphone.
AirPods avec caméra, pendentif intelligent, lunettes connectées… Cupertino multiplie les expérimentations autour d’une IA capable de comprendre l’environnement de l’utilisateur en temps réel.
Cette stratégie montre surtout qu’Apple prépare déjà l’après-iPhone, avec une vision où Siri et Apple Intelligence deviendraient omniprésents dans le quotidien, bien au-delà de l’écran du smartphone.