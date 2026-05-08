Qu'attendre du mystérieux pendentif IA d'Apple ?

Qu'en penser ?



Apple cherche manifestement son produit IA post-iPhone. Derrière ces projets, on retrouve surtout une obsession : trouver le prochain grand objet informatique de l’ère IA. Face à Meta, OpenAI, Google ou Samsung, Apple semble désormais convaincu que l’intelligence artificielle devra s’intégrer dans des objets beaucoup plus naturels et permanents que le smartphone.



AirPods avec caméra, pendentif intelligent, lunettes connectées… Cupertino multiplie les expérimentations autour d’une IA capable de comprendre l’environnement de l’utilisateur en temps réel.



Cette stratégie montre surtout qu’Apple prépare déjà l’après-iPhone, avec une vision où Siri et Apple Intelligence deviendraient omniprésents dans le quotidien, bien au-delà de l’écran du smartphone.