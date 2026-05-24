Siri AI : Apple active discrètement un mystérieux site web lié à l’IA générative
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de la WWDC 2026, Apple continue d’alimenter les spéculations autour de ses ambitions dans l’intelligence artificielle. Un nouveau sous-domaine baptisé
Le nom du domaine ne laisse pratiquement aucun doute. En effet,
Le plus intriguant reste qu’Apple possède déjà plusieurs pages officielles dédiées à Apple Intelligence sur son site. L’apparition d’un sous-domaine spécifique pourrait donc signaler une nouvelle plateforme, une future interface conversationnelle, ou même un service IA beaucoup plus ambitieux.
Toutes les rumeurs convergent désormais vers une transformation majeure de Siri dans iOS 27. Apple préparerait notamment une version beaucoup plus personnalisée de Siri, une compréhension du contenu affiché à l’écran, et surtout une véritable interface conversationnelle proche de ChatGPT.
L’utilisateur pourrait ainsi échanger naturellement avec Siri dans des conversations continues, bien plus fluides que les interactions vocales actuelles. Apple chercherait enfin à repositionner Siri comme un véritable assistant IA moderne après plusieurs années de retard face à OpenAI, Google ou Anthropic.
Mais l’IA d’Apple ne se limitera pas à Siri. Selon les dernières informations, Apple Intelligence sera profondément intégrée dans iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS, et probablement l’ensemble de l’écosystème Apple. Seraient notamment attendus le contrôle vocal en langage naturel, la création simplifiée de raccourcis, l'automatisation dans Wallet, ou encore l'organisation intelligente dans Safari.
Apple semble aussi vouloir utiliser l’IA comme immense levier d’accessibilité. La société a déjà présenté plusieurs fonctions particulièrement impressionnantes comme le sous-titrage automatique local sur iPhone, la compréhension naturelle des commandes vocales, ou le contrôle des interfaces simplement via des descriptions visuelles.
L’utilisateur pourra par exemple dire
L’apparition de
La keynote d’ouverture de la WWDC aura lieu le 8 juin prochain. Et tout indique désormais qu’Apple consacrera une énorme partie de l’événement à l’intelligence artificielle. Au-delà des nouvelles fonctions, Apple devra surtout convaincre qu’elle peut encore rivaliser face aux géants de l’IA générative qui avancent extrêmement vite.
Le simple fait qu’Apple active un domaine comme
genai.apple.comvient en effet d’être repéré, relançant immédiatement les rumeurs autour des futures fonctions IA d’iOS 27 et du nouveau Siri.
“genai” pour “Generative AI”
Le nom du domaine ne laisse pratiquement aucun doute. En effet,
GenAIest aujourd’hui devenu l’abréviation largement utilisée pour désigner
Generative AI,popularisée notamment par OpenAI avec ChatGPT, ou encore Anthropic avec Claude.
Le plus intriguant reste qu’Apple possède déjà plusieurs pages officielles dédiées à Apple Intelligence sur son site. L’apparition d’un sous-domaine spécifique pourrait donc signaler une nouvelle plateforme, une future interface conversationnelle, ou même un service IA beaucoup plus ambitieux.
Siri pourrait enfin devenir un vrai assistant conversationnel
Toutes les rumeurs convergent désormais vers une transformation majeure de Siri dans iOS 27. Apple préparerait notamment une version beaucoup plus personnalisée de Siri, une compréhension du contenu affiché à l’écran, et surtout une véritable interface conversationnelle proche de ChatGPT.
L’utilisateur pourrait ainsi échanger naturellement avec Siri dans des conversations continues, bien plus fluides que les interactions vocales actuelles. Apple chercherait enfin à repositionner Siri comme un véritable assistant IA moderne après plusieurs années de retard face à OpenAI, Google ou Anthropic.
Apple Intelligence va envahir tout l’écosystème
Mais l’IA d’Apple ne se limitera pas à Siri. Selon les dernières informations, Apple Intelligence sera profondément intégrée dans iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS, et probablement l’ensemble de l’écosystème Apple. Seraient notamment attendus le contrôle vocal en langage naturel, la création simplifiée de raccourcis, l'automatisation dans Wallet, ou encore l'organisation intelligente dans Safari.
Apple semble aussi vouloir utiliser l’IA comme immense levier d’accessibilité. La société a déjà présenté plusieurs fonctions particulièrement impressionnantes comme le sous-titrage automatique local sur iPhone, la compréhension naturelle des commandes vocales, ou le contrôle des interfaces simplement via des descriptions visuelles.
L’utilisateur pourra par exemple dire
ouvre le dossier violetsans avoir à connaître précisément les boutons affichés à l’écran. C’est probablement l’un des usages les plus convaincants d’Apple Intelligence jusqu’ici.
Qu’en penser ?
L’apparition de
genai.apple.commontre surtout qu’Apple accélère enfin sérieusement sur l’intelligence artificielle générative. Depuis le lancement de ChatGPT, la société apparaît largement en retrait face à OpenAI, Google, Microsoft, ou Meta. Et malgré le lancement d’Apple Intelligence, beaucoup considèrent encore qu’Apple reste prudente et moins avancée sur les usages IA grand public. La WWDC 2026 pourrait donc devenir un moment stratégique majeur pour la firme de Cupertino.
La keynote d’ouverture de la WWDC aura lieu le 8 juin prochain. Et tout indique désormais qu’Apple consacrera une énorme partie de l’événement à l’intelligence artificielle. Au-delà des nouvelles fonctions, Apple devra surtout convaincre qu’elle peut encore rivaliser face aux géants de l’IA générative qui avancent extrêmement vite.
Le simple fait qu’Apple active un domaine comme
genai.apple.commontre que l’entreprise prépare probablement quelque chose de beaucoup plus ambitieux qu’une simple mise à jour de Siri. Il ne reste plus que quelques semaines avant de découvrir la réponse...