Siri, AirPods et Apple Intelligence : quels changements avec iOS 27 ?
Par Laurence - Publié le
À deux semaines de la WWDC 2026, les fuites autour d’Apple et de ses prochains systèmes se multiplient. Et il est beaucoup question de plusieurs évolutions majeures autour de Siri, mais aussi des AirPods et des outils d’intelligence artificielle.
La grande vedette d’iOS 27 devrait clairement être Siri. Apple préparerait une interface entièrement repensée, avec une apparence plus sombre rappelant les visuels très colorés et futuristes utilisés pour la WWDC 2026.
Mais le changement ne sera pas uniquement esthétique. Siri devrait surtout évoluer vers une expérience beaucoup plus proche des chatbots modernes, avec des conversations continues, une meilleure compréhension du contexte, des interactions plus naturelles, et des capacités IA largement renforcées. Apple travaillerait d’ailleurs avec les technologies Gemini de Google pour certaines fonctions avancées.
iOS 27 devrait également étendre Apple Intelligence à de nombreuses applications système : Wallet, Safari, Shortcuts, Messages, ou encore Photos.
Parmi les nouveautés pressenties, les spéculations fusent autour de la création simplifiée de raccourcis IA, de la génération automatique de noms pour les groupes d’onglets Safari, des nouvelles fonctions satellite dans Apple Maps, ou encore la création automatique de cartes et passes dans Wallet. Apple semble progressivement transformer l’iPhone en véritable assistant contextuel intelligent.
En outre Apple préparerait une refonte complète des réglages AirPods. Le menu actuel dans Réglages est devenu particulièrement chargé au fil des années avec l’ajout de gestes de tête, de fonctions auditives, de la détection de sommeil, ou encore des nouveaux contrôles audio.
La firme travaillerait donc sur une interface plus organisée, plus lisible, et plus fonctionnelle. L’objectif serait surtout de rendre les nombreuses fonctions des AirPods beaucoup plus accessibles. En revanche, Apple ne prévoirait toujours pas d’application dédiée pour les AirPods comme c’est le cas pour l’Apple Watch ou le Vision Pro.
L’une des principales critiques adressées à Apple Intelligence concernait jusqu’ici la qualité très moyenne de ses outils de génération d’images. Lors du lancement d’Image Playground et Genmoji dans iOS 18, les résultats étaient souvent jugés largement inférieurs à ceux de ChatGPT, Midjourney ou Gemini.
Apple semble avoir entendu les critiques : les modèles IA utilisés pour Genmoji et Image Playground devraient recevoir une amélioration majeure de la qualité visuelle dans iOS 27. Apple travaillerait également à l’intégration de modèles IA tiers dans Image Playground, au-delà de ChatGPT. Google pourrait notamment fournir certains modèles de génération d’images.
Autre évolution potentiellement majeure : iOS 27 permettrait de choisir une alternative à AirPlay par défaut. Google Cast pourrait notamment être sélectionné automatiquement pour certains usages. Cette nouveauté pourrait toutefois rester limitée à l’Union européenne dans le cadre des nouvelles réglementations numériques.
Apple n'a plus trop le choix désormais et se doit d’accélérer fortement sur l’intelligence artificielle. Après avoir longtemps semblé en retard face à OpenAI, Google, Microsoft, ou Meta, Apple cherche désormais à intégrer l’IA partout dans son écosystème.
Mais contrairement à ses concurrents, la firme semble vouloir privilégier des fonctions très intégrées au système, des usages concrets, et une forte dimension locale et privée.
La keynote du 8 juin sera probablement l’une des plus importantes de ces dernières années pour Apple. L’entreprise devra montrer qu’elle peut encore rivaliser dans la nouvelle bataille de l’intelligence artificielle générative. Et cette fois, Siri sera clairement au centre des attentes.
Bientôt un Siri bot ?
La grande vedette d’iOS 27 devrait clairement être Siri. Apple préparerait une interface entièrement repensée, avec une apparence plus sombre rappelant les visuels très colorés et futuristes utilisés pour la WWDC 2026.
Mais le changement ne sera pas uniquement esthétique. Siri devrait surtout évoluer vers une expérience beaucoup plus proche des chatbots modernes, avec des conversations continues, une meilleure compréhension du contexte, des interactions plus naturelles, et des capacités IA largement renforcées. Apple travaillerait d’ailleurs avec les technologies Gemini de Google pour certaines fonctions avancées.
Apple Intelligence va envahir davantage iOS
iOS 27 devrait également étendre Apple Intelligence à de nombreuses applications système : Wallet, Safari, Shortcuts, Messages, ou encore Photos.
Parmi les nouveautés pressenties, les spéculations fusent autour de la création simplifiée de raccourcis IA, de la génération automatique de noms pour les groupes d’onglets Safari, des nouvelles fonctions satellite dans Apple Maps, ou encore la création automatique de cartes et passes dans Wallet. Apple semble progressivement transformer l’iPhone en véritable assistant contextuel intelligent.
Les AirPods vont enfin avoir un menu plus clair
En outre Apple préparerait une refonte complète des réglages AirPods. Le menu actuel dans Réglages est devenu particulièrement chargé au fil des années avec l’ajout de gestes de tête, de fonctions auditives, de la détection de sommeil, ou encore des nouveaux contrôles audio.
La firme travaillerait donc sur une interface plus organisée, plus lisible, et plus fonctionnelle. L’objectif serait surtout de rendre les nombreuses fonctions des AirPods beaucoup plus accessibles. En revanche, Apple ne prévoirait toujours pas d’application dédiée pour les AirPods comme c’est le cas pour l’Apple Watch ou le Vision Pro.
Genmoji et Image Playground vont enfin progresser
L’une des principales critiques adressées à Apple Intelligence concernait jusqu’ici la qualité très moyenne de ses outils de génération d’images. Lors du lancement d’Image Playground et Genmoji dans iOS 18, les résultats étaient souvent jugés largement inférieurs à ceux de ChatGPT, Midjourney ou Gemini.
Apple semble avoir entendu les critiques : les modèles IA utilisés pour Genmoji et Image Playground devraient recevoir une amélioration majeure de la qualité visuelle dans iOS 27. Apple travaillerait également à l’intégration de modèles IA tiers dans Image Playground, au-delà de ChatGPT. Google pourrait notamment fournir certains modèles de génération d’images.
Autre évolution potentiellement majeure : iOS 27 permettrait de choisir une alternative à AirPlay par défaut. Google Cast pourrait notamment être sélectionné automatiquement pour certains usages. Cette nouveauté pourrait toutefois rester limitée à l’Union européenne dans le cadre des nouvelles réglementations numériques.
Qu'en penser ?
Apple n'a plus trop le choix désormais et se doit d’accélérer fortement sur l’intelligence artificielle. Après avoir longtemps semblé en retard face à OpenAI, Google, Microsoft, ou Meta, Apple cherche désormais à intégrer l’IA partout dans son écosystème.
Mais contrairement à ses concurrents, la firme semble vouloir privilégier des fonctions très intégrées au système, des usages concrets, et une forte dimension locale et privée.
La keynote du 8 juin sera probablement l’une des plus importantes de ces dernières années pour Apple. L’entreprise devra montrer qu’elle peut encore rivaliser dans la nouvelle bataille de l’intelligence artificielle générative. Et cette fois, Siri sera clairement au centre des attentes.