Siri, AirPods et Apple Intelligence : quels changements avec iOS 27 ?

Qu'en penser ?



Apple n'a plus trop le choix désormais et se doit d’accélérer fortement sur l’intelligence artificielle. Après avoir longtemps semblé en retard face à OpenAI, Google, Microsoft, ou Meta, Apple cherche désormais à intégrer l’IA partout dans son écosystème.



Mais contrairement à ses concurrents, la firme semble vouloir privilégier des fonctions très intégrées au système, des usages concrets, et une forte dimension locale et privée.



La keynote du 8 juin sera probablement l’une des plus importantes de ces dernières années pour Apple. L’entreprise devra montrer qu’elle peut encore rivaliser dans la nouvelle bataille de l’intelligence artificielle générative. Et cette fois, Siri sera clairement au centre des attentes.