Encore une firme qui lance des lunettes connectées avant Apple : voici les SPECS de Snap
Par Laurence - Publié le
Snap vient de griller la priorité à Apple en dévoilant les SPECS, de véritables lunettes de réalité augmentée capables d’afficher du contenu numérique directement dans le champ de vision de l’utilisateur. Au menu : de l’intelligence artificielle, un affichage intégré, des caméras, des commandes gestuelles et même des applications développées par la communauté Snapchat. Le tout pour la coquette somme de 2295 euros tout de même.Bref, ces lunettes ressemblent de plus en plus à ce que beaucoup imaginent comme l’après-smartphone.
Lors du salon AWE USA 2026, Evan Spiegel a présenté les SPECS, les nouvelles lunettes qui veulent marquer une rupture avec les précédentes Spectacles. Cette fois, il ne s’agit plus simplement de filmer son quotidien.Les lunettes intègrent un véritable système de réalité augmentée capable de superposer des éléments virtuels dans le monde réel.
Pour y parvenir, Snap a intégré deux caméras couleur haute définition, deux caméras infrarouges dédiées à la vision artificielle ainsi qu’une série de capteurs de mouvement. Toutes ces données sont analysées en temps réel afin de permettre aux lunettes de comprendre leur environnement.
Sous la monture se cachent deux puces Snapdragon. L’une gère l’affichage et les interfaces visuelles tandis que l’autre s’occupe de la vision par ordinateur et des fonctions d’intelligence artificielle.
Les SPECS profitent également d'une technologie d’affichage à guide d’ondes, soit un champ de vision de 51 degrés. Selon Snap, cela équivaut à regarder un écran de 115 pouces situé à environ trois mètres de distance. Les verres peuvent également s’assombrir automatiquement en fonction de la luminosité ambiante afin d’améliorer la lisibilité. Les lunettes embarquent enfin des haut-parleurs stéréo compatibles avec l’audio spatial ainsi qu’un ensemble de microphones pour les commandes vocales.
Les SPECS utilisent un polymère suisse TR90, que l’entreprise décrit comme une sorte de
Côté autonomie et charge, Snap reste assez discret sur le site, précisant juste :
Les lunettes vendues au prix de 2295 euros sont actuellement en précommande avec une date de livraison prévue à l'automne 2026. Elles sont disponibles en deux tailles : 47 mm et 52 mm, et des plaquettes de nez interchangeables sont fournies.
Il est possible de passer par un essayage virtuel via un iPhone (à partir de l'iPhone XS).
Notons que les SPECS sont disponibles en précommande aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.
L’utilisateur peut contrôler les lunettes de plusieurs façons : à la voix, grâce au suivi des mains ou via les nombreuses Lens déjà développées pour Snapchat. Les démonstrations présentées par Snap montrent des jeux en réalité augmentée, des assistants de bricolage, des objets virtuels placés dans la pièce ou encore des outils collaboratifs permettant d’écrire sur un tableau blanc numérique.
De même, Snap mise clairement sur l’IA contextuelle. Les lunettes peuvent identifier ce qui entoure l’utilisateur et interagir avec les différents services connectés. Les développeurs pourront également exploiter les API d’OpenAI, Gemini ou encore créer des expériences compatibles avec Claude Code, Codex et Cursor. Autrement dit, l’IA devient une composante centrale de l’expérience.
Les lunettes peuvent également servir d’écran externe pour un ordinateur, un smartphone ou une console via une connexion USB-C. L’un des principaux reproches adressés aux précédentes générations concernait leur autonomie très limitée. Snap annonce désormais jusqu’à quatre heures d’utilisation continue et jusqu’à vingt heures grâce au boîtier de recharge fourni. Un câble magnétique permet même de recharger les lunettes pendant qu’elles sont portées.
Au-delà du produit lui-même (et de son prix assez élevé), les SPECS illustrent surtout une accélération du marché des lunettes connectées. Après Meta, Snap démontre qu’il existe désormais une véritable course pour imposer le prochain ordinateur personnel, qui pourrait un jour remplacer le smartphone. Les géants de la tech semblent tous convaincus que l’intelligence artificielle et la réalité augmentée finiront par quitter nos écrans pour s’intégrer directement à notre champ de vision.
Pour Apple, la pression commence donc à monter. La firme conserve l’avantage de la prudence et de l’intégration matérielle et logicielle, mais elle regarde une nouvelle fois ses concurrents occuper le terrain avant elle. Si les SPECS parviennent à séduire développeurs et premiers utilisateurs, elles pourraient offrir à Snap une avance précieuse dans un secteur que beaucoup considèrent déjà comme la prochaine grande plateforme informatique de la décennie.
De vraies lunettes AR
Lors du salon AWE USA 2026, Evan Spiegel a présenté les SPECS, les nouvelles lunettes qui veulent marquer une rupture avec les précédentes Spectacles. Cette fois, il ne s’agit plus simplement de filmer son quotidien.Les lunettes intègrent un véritable système de réalité augmentée capable de superposer des éléments virtuels dans le monde réel.
Pour y parvenir, Snap a intégré deux caméras couleur haute définition, deux caméras infrarouges dédiées à la vision artificielle ainsi qu’une série de capteurs de mouvement. Toutes ces données sont analysées en temps réel afin de permettre aux lunettes de comprendre leur environnement.
Sous la monture se cachent deux puces Snapdragon. L’une gère l’affichage et les interfaces visuelles tandis que l’autre s’occupe de la vision par ordinateur et des fonctions d’intelligence artificielle.
Les SPECS profitent également d'une technologie d’affichage à guide d’ondes, soit un champ de vision de 51 degrés. Selon Snap, cela équivaut à regarder un écran de 115 pouces situé à environ trois mètres de distance. Les verres peuvent également s’assombrir automatiquement en fonction de la luminosité ambiante afin d’améliorer la lisibilité. Les lunettes embarquent enfin des haut-parleurs stéréo compatibles avec l’audio spatial ainsi qu’un ensemble de microphones pour les commandes vocales.
Les SPECS utilisent un polymère suisse TR90, que l’entreprise décrit comme une sorte de
titane/ plastiquegrâce à sa légèreté et sa résistance. Les lunettes pèsent entre 132 et 136 grammes selon la taille choisie et peuvent accueillir des verres correcteurs interchangeables.
Côté autonomie et charge, Snap reste assez discret sur le site, précisant juste :
La batterie intégrée et l'étui de recharge fournissent une alimentation fiable et nomade, où que vous alliez au cours de la journée.L’interface magnétique à 5 broches permet autorise la connexion au câble de charge pendant l'utilisation, ou du câble de streaming USB-C pour connecter votre PC, votre smartphone ou votre console et profiter d'un affichage immersif.
Les lunettes vendues au prix de 2295 euros sont actuellement en précommande avec une date de livraison prévue à l'automne 2026. Elles sont disponibles en deux tailles : 47 mm et 52 mm, et des plaquettes de nez interchangeables sont fournies.
Il est possible de passer par un essayage virtuel via un iPhone (à partir de l'iPhone XS).
Notons que les SPECS sont disponibles en précommande aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.
Quelles utilisations ?
L’utilisateur peut contrôler les lunettes de plusieurs façons : à la voix, grâce au suivi des mains ou via les nombreuses Lens déjà développées pour Snapchat. Les démonstrations présentées par Snap montrent des jeux en réalité augmentée, des assistants de bricolage, des objets virtuels placés dans la pièce ou encore des outils collaboratifs permettant d’écrire sur un tableau blanc numérique.
De même, Snap mise clairement sur l’IA contextuelle. Les lunettes peuvent identifier ce qui entoure l’utilisateur et interagir avec les différents services connectés. Les développeurs pourront également exploiter les API d’OpenAI, Gemini ou encore créer des expériences compatibles avec Claude Code, Codex et Cursor. Autrement dit, l’IA devient une composante centrale de l’expérience.
Les lunettes peuvent également servir d’écran externe pour un ordinateur, un smartphone ou une console via une connexion USB-C. L’un des principaux reproches adressés aux précédentes générations concernait leur autonomie très limitée. Snap annonce désormais jusqu’à quatre heures d’utilisation continue et jusqu’à vingt heures grâce au boîtier de recharge fourni. Un câble magnétique permet même de recharger les lunettes pendant qu’elles sont portées.
Qu'en penser ?
Au-delà du produit lui-même (et de son prix assez élevé), les SPECS illustrent surtout une accélération du marché des lunettes connectées. Après Meta, Snap démontre qu’il existe désormais une véritable course pour imposer le prochain ordinateur personnel, qui pourrait un jour remplacer le smartphone. Les géants de la tech semblent tous convaincus que l’intelligence artificielle et la réalité augmentée finiront par quitter nos écrans pour s’intégrer directement à notre champ de vision.
Pour Apple, la pression commence donc à monter. La firme conserve l’avantage de la prudence et de l’intégration matérielle et logicielle, mais elle regarde une nouvelle fois ses concurrents occuper le terrain avant elle. Si les SPECS parviennent à séduire développeurs et premiers utilisateurs, elles pourraient offrir à Snap une avance précieuse dans un secteur que beaucoup considèrent déjà comme la prochaine grande plateforme informatique de la décennie.