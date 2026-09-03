Sam Altman n'aime pas du tout les lunettes connectées
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron d'OpenAI a redit ce 2 septembre, dans le podcast Sources d'Alex Heath, tout le mal qu'il pense des lunettes à caméra, expliquant qu'il trouve très inconfortable de parler à quelqu'un qui porte une caméra et une lumière sur le nez. Meta en a vendu plus de 7 millions l'an dernier, et OpenAI, qui prépare son propre matériel avec Jony Ive, prend le chemin inverse.
Interrogé sur les lunettes connectées, Sam Altman a répondu qu'il trouvait très inconfortable de parler à des gens équipés d'une caméra et d'une lumière, sans nommer Meta mais sans laisser beaucoup de doute sur la cible, les lunettes de Meta et leur diode blanche étant devenues le produit le plus vendu de la catégorie. Il ne fait que confirmer une position déjà tenue l'an dernier, quand un journaliste lui avait demandé s'il portait des lunettes intelligentes et qu'il avait répondu que non, et qu'il n'aimait pas ça. Les 7 millions de paires écoulées par Meta en 2025, trois fois plus qu'en 2024, ne l'ont visiblement pas fait changer d'avis.
Altman décrit trois familles d'objets pour l'IA, quelque chose qui a sa place sur une table, quelque chose qui va dans la poche et quelque chose qui se porte sur le corps, en précisant qu'il faudra du temps pour tout sortir. Les documents judiciaires sortis en février parlaient déjà d'un objet de poche, sans écran, rien qui se porte sur le nez en tout cas. Il était prévu pour 2026, il arrivera en 2027, et Altman s'est bien gardé de dire s'il aura une caméra.
Les lunettes de Meta ont accumulé les affaires ces derniers mois, entre les vidéos de harcèlement filmées à l'insu des victimes et publiées sur Instagram, une reconnaissance faciale glissée dans l'application puis retirée en urgence, et des prestataires qui proposaient de dessouder la diode d'enregistrement, ce qui a poussé Meta à couper la caméra dès que le voyant est trafiqué, on vous en a parlé. La CNIL a demandé aux porteurs de faire attention. Chez Apple, dont les lunettes sont attendues pour 2027, la caméra devrait rester, mais on planche sur des protections, dans le matériel comme dans le logiciel, pour que personne ne soit filmé sans le savoir.
Quand Altman dit qu'il ne supporte pas qu'on lui parle avec une caméra sur le nez, il tient à peu près le discours d'Apple, et Meta se retrouve un peu plus seul, lui qui vend de loin le plus de lunettes filmantes au grand public. OpenAI n'a encore rien vendu, il faut le rappeler, et un palet qui écoute en permanence dans le salon n'a rien de plus rassurant qu'une paire de lunettes. On jugera sur pièce en 2027.
Une caméra et une lumière sur le nez
Interrogé sur les lunettes connectées, Sam Altman a répondu qu'il trouvait très inconfortable de parler à des gens équipés d'une caméra et d'une lumière, sans nommer Meta mais sans laisser beaucoup de doute sur la cible, les lunettes de Meta et leur diode blanche étant devenues le produit le plus vendu de la catégorie. Il ne fait que confirmer une position déjà tenue l'an dernier, quand un journaliste lui avait demandé s'il portait des lunettes intelligentes et qu'il avait répondu que non, et qu'il n'aimait pas ça. Les 7 millions de paires écoulées par Meta en 2025, trois fois plus qu'en 2024, ne l'ont visiblement pas fait changer d'avis.
Ce que prépare OpenAI avec Jony Ive
Altman décrit trois familles d'objets pour l'IA, quelque chose qui a sa place sur une table, quelque chose qui va dans la poche et quelque chose qui se porte sur le corps, en précisant qu'il faudra du temps pour tout sortir. Les documents judiciaires sortis en février parlaient déjà d'un objet de poche, sans écran, rien qui se porte sur le nez en tout cas. Il était prévu pour 2026, il arrivera en 2027, et Altman s'est bien gardé de dire s'il aura une caméra.
Meta seule sur le banc des accusés
Les lunettes de Meta ont accumulé les affaires ces derniers mois, entre les vidéos de harcèlement filmées à l'insu des victimes et publiées sur Instagram, une reconnaissance faciale glissée dans l'application puis retirée en urgence, et des prestataires qui proposaient de dessouder la diode d'enregistrement, ce qui a poussé Meta à couper la caméra dès que le voyant est trafiqué, on vous en a parlé. La CNIL a demandé aux porteurs de faire attention. Chez Apple, dont les lunettes sont attendues pour 2027, la caméra devrait rester, mais on planche sur des protections, dans le matériel comme dans le logiciel, pour que personne ne soit filmé sans le savoir.
On en dit quoi ?
Quand Altman dit qu'il ne supporte pas qu'on lui parle avec une caméra sur le nez, il tient à peu près le discours d'Apple, et Meta se retrouve un peu plus seul, lui qui vend de loin le plus de lunettes filmantes au grand public. OpenAI n'a encore rien vendu, il faut le rappeler, et un palet qui écoute en permanence dans le salon n'a rien de plus rassurant qu'une paire de lunettes. On jugera sur pièce en 2027.