Sam Altman n'aime pas du tout les lunettes connectées

On en dit quoi ?



Quand Altman dit qu'il ne supporte pas qu'on lui parle avec une caméra sur le nez, il tient à peu près le discours d'Apple, et Meta se retrouve un peu plus seul, lui qui vend de loin le plus de lunettes filmantes au grand public. OpenAI n'a encore rien vendu, il faut le rappeler, et un palet qui écoute en permanence dans le salon n'a rien de plus rassurant qu'une paire de lunettes. On jugera sur pièce en 2027.