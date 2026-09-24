Meta-Rayban sans caméra, Gen 3, VR Glasses, "Tamagotchi" : les nouveautés de Meta
Par Laurence - Publié le
Meta profite de sa conférence Connect 2026 pour multiplier les appareils dopés à l’intelligence artificielle. Au programme : des lunettes Ray-Ban débarrassées de leur caméra, une génération 3 de son best-seller, de nouvelles lunettes VR particulièrement compactes et surtout Muse Charm, un petit appareil entièrement pensé autour de son nouvel assistant personnel Muse.
Après avoir largement misé sur la photo et la vidéo, Meta prend cette fois le chemin inverse. La firme vient en effet de dévoiler les Ray-Ban Meta Audio, ses premières lunettes connectées dépourvues de caméra. Voilà qui tombe plutôt bien vu les questions sur le consentement et les scandales liés à certains comportements pervers.
Mark Zuckerberg a insisté sur le nouveau form factor : des lunettes
Proposées à partir de 349 dollars et disponibles le 13 octobre, les Ray-Ban Meta Audio conservent l’essentiel des fonctions audio : musique, podcasts, appels ou encore traduction en direct. Elles donnent également accès à Muse, le nouvel agent IA personnel de Meta.
En parallèle, Meta renouvelle ses modèles traditionnels avec les Ray-Ban Meta de troisième génération. Plus fines, elles promettent jusqu’à neuf heures d’autonomie et conservent une caméra de 12 mégapixels capable de filmer en 3K. Un nouveau bouton personnalisable permet d’appeler Meta AI ou de lancer directement certaines fonctions, comme la traduction. Elles sont disponibles dès maintenant à partir de 449 dollars.
Et voilà alors qu'on attend toujours et encore des Apple Glass light, Meta devance à nouveau Cupertino en dévoilant ses Meta VR Glasses, une paire toute légère dédiés à la réalité virtuelle. Pensant environ 100 grammes, elle cherche davantage à ressembler à une paire de lunettes classique.
L’appareil dispose d’un écran 5K Infinite Display reposant sur des dalles micro-OLED, du suivi des yeux et des mains ainsi que de Meta AI. Pour réduire le poids sur le visage, Meta déporte le calcul, la batterie et le stockage dans un petit boîtier à glisser dans une poche.
La firme imagine ces lunettes comme un cinéma personnel, une console de jeux ou encore un espace de travail. Elles seront notamment les premières lunettes VR certifiées IMAX Enhanced, avec prise en charge des films 3D et de certains événements sportifs immersifs.
Meta ajoute également une fonction permettant de générer un avatar holographique photoréaliste reproduisant en temps réel les expressions de son utilisateur pendant un appel vidéo. Une version doit aussi arriver sur les Meta Ray-Ban Display, notamment pour WhatsApp. Les Meta VR Glasses sont attendues au printemps 2027 pour 1 299,99 dollars.
La surprise de la soirée vient cependant d’un appareil beaucoup plus petit. Baptisé Muse Charm, il tient dans la paume de la main et a été conçu spécifiquement autour de Muse, l’agent personnel lancé par Meta quelques semaines auparavant.
Le projet aurait été développé par le nouveau laboratoire de design de Meta dirigé par Alan Dye, ancien responsable du design des interfaces chez Apple, en collaboration avec l’équipe Superintelligence de l’entreprise.
Pouvant être transporté n'importe où, le Charm possède un écran OLED d’environ deux pouces sur lequel apparaît un personnage Muse personnalisable. Apparence, vêtements ou voix peuvent être modifiés, l’idée étant manifestement de donner une véritable personnalité à l’assistant.
Derrière son apparence de Tamagotchi dopé à l’IA, le petit appareil embarque énormément de technologie : caméras avant et arrière, microphones, haut-parleurs, 5G et USB-C. Les caméras peuvent prendre des photos et filmer, mais elles doivent surtout fournir à Muse un contexte visuel afin que l’IA comprenne ce que regarde son utilisateur et puisse agir en conséquence.
La configuration passe par l’application Muse sur iPhone ou Android. Plus étonnant encore, deux Charm placés à proximité peuvent se reconnaître et interagir entre eux. Meta prévoit une commercialisation en décembre. Aucun tarif officiel n’a encore été communiqué, mais Bloomberg évoque un prix comparable à celui d’une montre connectée.
RAY-BAN Meta Gen 2 Skyler
RAY-BAN Meta Gen 2 Wayfarer
Meta semble surtout tester plusieurs réponses à une même question : à quoi ressemblera l’appareil qui permettra d’utiliser l’IA sans sortir constamment son smartphone ? Lunettes avec écran, lunettes uniquement audio, VR ultralégère ou petit compagnon à tenir dans la main : aucune piste n’est écartée.
Le Muse Charm est certainement la proposition la plus curieuse. Là où Apple aurait justement mis en pause son projet de pin IA avec caméra, Meta choisit un appareil autonome doté d’un écran et d’une personnalité. Reste à savoir si les utilisateurs voudront réellement transporter un objet supplémentaire uniquement pour discuter avec une IA, alors que leur smartphone est déjà dans leur poche.
DES RAY-BAN CONNECTÉES… SANS CAMÉRA
Après avoir largement misé sur la photo et la vidéo, Meta prend cette fois le chemin inverse. La firme vient en effet de dévoiler les Ray-Ban Meta Audio, ses premières lunettes connectées dépourvues de caméra. Voilà qui tombe plutôt bien vu les questions sur le consentement et les scandales liés à certains comportements pervers.
Mark Zuckerberg a insisté sur le nouveau form factor : des lunettes
plus légères et plus fines, avec la
meilleure autonomie de la gamme. Mais aucune allusion aux critiques visant la caméra. Car il n'est pas question d'arrêter le produit : Meta et EssilorLuxottica auraient pourtant écoulé plus de 7 millions de lunettes connectées en 2025, confirmant l’intérêt du public pour cette catégorie.
Proposées à partir de 349 dollars et disponibles le 13 octobre, les Ray-Ban Meta Audio conservent l’essentiel des fonctions audio : musique, podcasts, appels ou encore traduction en direct. Elles donnent également accès à Muse, le nouvel agent IA personnel de Meta.
En parallèle, Meta renouvelle ses modèles traditionnels avec les Ray-Ban Meta de troisième génération. Plus fines, elles promettent jusqu’à neuf heures d’autonomie et conservent une caméra de 12 mégapixels capable de filmer en 3K. Un nouveau bouton personnalisable permet d’appeler Meta AI ou de lancer directement certaines fonctions, comme la traduction. Elles sont disponibles dès maintenant à partir de 449 dollars.
DES LUNETTES VR DE 100 GRAMMES
Et voilà alors qu'on attend toujours et encore des Apple Glass light, Meta devance à nouveau Cupertino en dévoilant ses Meta VR Glasses, une paire toute légère dédiés à la réalité virtuelle. Pensant environ 100 grammes, elle cherche davantage à ressembler à une paire de lunettes classique.
L’appareil dispose d’un écran 5K Infinite Display reposant sur des dalles micro-OLED, du suivi des yeux et des mains ainsi que de Meta AI. Pour réduire le poids sur le visage, Meta déporte le calcul, la batterie et le stockage dans un petit boîtier à glisser dans une poche.
La firme imagine ces lunettes comme un cinéma personnel, une console de jeux ou encore un espace de travail. Elles seront notamment les premières lunettes VR certifiées IMAX Enhanced, avec prise en charge des films 3D et de certains événements sportifs immersifs.
Meta ajoute également une fonction permettant de générer un avatar holographique photoréaliste reproduisant en temps réel les expressions de son utilisateur pendant un appel vidéo. Une version doit aussi arriver sur les Meta Ray-Ban Display, notamment pour WhatsApp. Les Meta VR Glasses sont attendues au printemps 2027 pour 1 299,99 dollars.
MUSE CHARM : META RÉINVENTE LE « TAMAGOTCHI » AVEC DE L’IA
La surprise de la soirée vient cependant d’un appareil beaucoup plus petit. Baptisé Muse Charm, il tient dans la paume de la main et a été conçu spécifiquement autour de Muse, l’agent personnel lancé par Meta quelques semaines auparavant.
Le projet aurait été développé par le nouveau laboratoire de design de Meta dirigé par Alan Dye, ancien responsable du design des interfaces chez Apple, en collaboration avec l’équipe Superintelligence de l’entreprise.
Pouvant être transporté n'importe où, le Charm possède un écran OLED d’environ deux pouces sur lequel apparaît un personnage Muse personnalisable. Apparence, vêtements ou voix peuvent être modifiés, l’idée étant manifestement de donner une véritable personnalité à l’assistant.
Derrière son apparence de Tamagotchi dopé à l’IA, le petit appareil embarque énormément de technologie : caméras avant et arrière, microphones, haut-parleurs, 5G et USB-C. Les caméras peuvent prendre des photos et filmer, mais elles doivent surtout fournir à Muse un contexte visuel afin que l’IA comprenne ce que regarde son utilisateur et puisse agir en conséquence.
La configuration passe par l’application Muse sur iPhone ou Android. Plus étonnant encore, deux Charm placés à proximité peuvent se reconnaître et interagir entre eux. Meta prévoit une commercialisation en décembre. Aucun tarif officiel n’a encore été communiqué, mais Bloomberg évoque un prix comparable à celui d’une montre connectée.
RAY-BAN Meta Gen 2 Skyler
RAY-BAN Meta Gen 2 Wayfarer
QU’EN PENSER ?
Meta semble surtout tester plusieurs réponses à une même question : à quoi ressemblera l’appareil qui permettra d’utiliser l’IA sans sortir constamment son smartphone ? Lunettes avec écran, lunettes uniquement audio, VR ultralégère ou petit compagnon à tenir dans la main : aucune piste n’est écartée.
Le Muse Charm est certainement la proposition la plus curieuse. Là où Apple aurait justement mis en pause son projet de pin IA avec caméra, Meta choisit un appareil autonome doté d’un écran et d’une personnalité. Reste à savoir si les utilisateurs voudront réellement transporter un objet supplémentaire uniquement pour discuter avec une IA, alors que leur smartphone est déjà dans leur poche.