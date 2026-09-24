Meta-Rayban sans caméra, Gen 3, VR Glasses, "Tamagotchi" : les nouveautés de Meta

DES RAY-BAN CONNECTÉES… SANS CAMÉRA

plus légères et plus fines

meilleure autonomie de la gamme

Un partenariat avec LISA

Et un autre avec Kylie Jenner

DES LUNETTES VR DE 100 GRAMMES

MUSE CHARM : META RÉINVENTE LE « TAMAGOTCHI » AVEC DE L’IA

QU’EN PENSER ?



Meta semble surtout tester plusieurs réponses à une même question : à quoi ressemblera l’appareil qui permettra d’utiliser l’IA sans sortir constamment son smartphone ? Lunettes avec écran, lunettes uniquement audio, VR ultralégère ou petit compagnon à tenir dans la main : aucune piste n’est écartée.



Le Muse Charm est certainement la proposition la plus curieuse. Là où Apple aurait justement mis en pause son projet de pin IA avec caméra, Meta choisit un appareil autonome doté d’un écran et d’une personnalité. Reste à savoir si les utilisateurs voudront réellement transporter un objet supplémentaire uniquement pour discuter avec une IA, alors que leur smartphone est déjà dans leur poche.

Après avoir largement misé sur la photo et la vidéo, Meta prend cette fois le chemin inverse. La firme vient en effet de dévoiler les, ses premières lunettes connectées dépourvues de caméra. Voilà qui tombe plutôt bien vu les questions sur le consentement et lesliés à certains comportementsMark Zuckerberg a insisté sur le nouveau: des lunettes, avec la. Mais aucune allusion aux critiques visant la caméra. Car il n'est pas question d'arrêter le produit : Meta et EssilorLuxottica auraient pourtant écoulé, confirmant l’intérêt du public pour cette catégorie.: musique, podcasts, appels ou encore traduction en direct. Elles donnent également accès à Muse, le nouvel agent IA personnel de Meta.En parallèle,. Plus fines, elles promettent jusqu’à neuf heures d’autonomie et conservent une. Un nouveau bouton personnalisable permet d’appeler Meta AI ou de lancer directement certaines fonctions, comme la traduction.Et voilà alors qu'on attend toujours et encore des Apple Glass light, Meta devance à nouveau Cupertino en dévoilant. Pensant environ 100 grammes, elle cherche davantage à ressembler à une paire de lunettes classique.L’appareil dispose d’un écranreposant sur. Pour réduire le poids sur le visage, Meta déporte le calcul, la batterie et le stockage dans un petit boîtier à glisser dans une poche.. Elles seront notamment les premières lunettes VR certifiées IMAX Enhanced, avec prise en charge des films 3D et de certains événements sportifs immersifs.Meta ajoute également une fonction permettant de générereproduisant en temps réel les expressions de son utilisateur pendant un appel vidéo. Une version doit aussi arriver sur les Meta Ray-Ban Display, notamment pour WhatsApp.La surprise de la soirée vient cependant d’un appareil beaucoup plus petit., l’agent personnel lancé par Meta quelques semaines auparavant.Le projet aurait été développé par le nouveau laboratoire de design de Meta dirigé par, ancien responsable du design des interfaces chez Apple, en collaboration avec l’équipe Superintelligence de l’entreprise.Pouvant être transporté n'importe où,. Apparence, vêtements ou voix peuvent être modifiés, l’idée étant manifestement de donner une véritable personnalité à l’assistant.Derrière son apparence de Tamagotchi dopé à l’IA,: caméras avant et arrière, microphones, haut-parleurs, 5G et USB-C. Les caméras peuvent prendre des photos et filmer, mais elles doivent surtout fournir à Muse un contexte visuel afin que l’IA comprenne ce que regarde son utilisateur et puisse agir en conséquence.La configuration passe par l’application Muse sur iPhone ou Android. Plus étonnant encore, deux Charm placés à proximité peuvent se reconnaître et interagir entre eux.Aucun tarif officiel n’a encore été communiqué, maisévoque un prix comparable à celui d’une montre connectée.