Les lunettes Android de Google à 395 dollars tournent mieux sur iPhone que sur Android
Par Vincent Lautier - Publié le
Google et Samsung ont ouvert les précommandes de leurs lunettes connectées sous Android XR, facturées à partir de 395 dollars chez Warby Parker et de 449 dollars chez Gentle Monster. Les livraisons commenceront le 10 décembre, aux États-Unis et en Corée du Sud uniquement. Et contre toute attente, ces montures sont certifiées Made for iPhone.
Ces lunettes baptisées Intelligent Eyewear n'arrivent pas sous une forme unique, puisque Google et Samsung ont confié le design à deux lunetiers bien réels. Warby Parker propose trois modèles, Alden, Reid et Wren, en version optique ou solaire à partir de 395 dollars, alors que Gentle Monster aligne six montures plus typées dès 449 dollars. Les verres correcteurs sont possibles dans les deux cas, moyennant supplément. Seuls les États-Unis et la Corée du Sud sont au programme pour le moment, rien pour la France ni pour l'Europe, et aucun prix en euros du coup.
Sur la balance, comptez 41 grammes, à peine plus que des lunettes classiques et un poil moins que des Ray-Ban Meta. Pas d'écran dans les verres, tout passe par la voix et par une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, épaulée par quatre micros et deux haut-parleurs ouverts. Google annonce 9 heures d'autonomie, et l'étui stocke de quoi recharger sept fois. Un "Hey Gemini" suffit pour identifier ce qu'on regarde, traduire une conversation en direct ou suivre un itinéraire Google Maps. Et Google a clairement bossé le sujet de la vie privée. Un témoin lumineux clignote dès qu'une photo ou une vidéo est enregistrée, le masquer coupe la capture, les visages des passants sont floutés avant tout envoi vers le cloud et leurs voix filtrées. Ces images ne serviront ni à entraîner les modèles ni à cibler de la publicité, jure Google.
Ces lunettes Android sont certifiées Made for iPhone, et elles fonctionnent avec tous les iPhone depuis le 13 Pro. L'application compagnon récupère les photos et les vidéos de 90 secondes directement dans Apple Photos, et Gemini peut passer des appels, lire les notifications et envoyer des messages, y compris en iMessage. Quelques fonctions restent réservées à Android dans un premier temps, la vision guidée ou Audible par exemple. Côté Android justement, la liste est courte. Il faut un Pixel 7 au minimum, ou un Galaxy S23 sous One UI 9, et c'est à peu près tout. Un Motorola, un OnePlus ou un Xiaomi ne verra rien du tout avant un élargissement promis pour 2027.
Des lunettes Android qui fonctionnent avec un iPhone mais pas avec l'immense majorité des smartphones Android, il fallait quand même oser, et c'est assez rigolo de voir Google choyer Cupertino à ce point. Le travail sur la vie privée semble sérieux, bien plus poussé que chez Meta, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles. Le vrai point noir, c'est la disponibilité, avec rien pour l'Europe et aucune date. En attendant, les Ray-Ban Meta gardent le marché français pour elles.
Deux lunetiers, neuf montures
Ces lunettes baptisées Intelligent Eyewear n'arrivent pas sous une forme unique, puisque Google et Samsung ont confié le design à deux lunetiers bien réels. Warby Parker propose trois modèles, Alden, Reid et Wren, en version optique ou solaire à partir de 395 dollars, alors que Gentle Monster aligne six montures plus typées dès 449 dollars. Les verres correcteurs sont possibles dans les deux cas, moyennant supplément. Seuls les États-Unis et la Corée du Sud sont au programme pour le moment, rien pour la France ni pour l'Europe, et aucun prix en euros du coup.
Gemini sur le nez
Sur la balance, comptez 41 grammes, à peine plus que des lunettes classiques et un poil moins que des Ray-Ban Meta. Pas d'écran dans les verres, tout passe par la voix et par une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, épaulée par quatre micros et deux haut-parleurs ouverts. Google annonce 9 heures d'autonomie, et l'étui stocke de quoi recharger sept fois. Un "Hey Gemini" suffit pour identifier ce qu'on regarde, traduire une conversation en direct ou suivre un itinéraire Google Maps. Et Google a clairement bossé le sujet de la vie privée. Un témoin lumineux clignote dès qu'une photo ou une vidéo est enregistrée, le masquer coupe la capture, les visages des passants sont floutés avant tout envoi vers le cloud et leurs voix filtrées. Ces images ne serviront ni à entraîner les modèles ni à cibler de la publicité, jure Google.
C'est l'iPhone qui s'en sort le mieux
Ces lunettes Android sont certifiées Made for iPhone, et elles fonctionnent avec tous les iPhone depuis le 13 Pro. L'application compagnon récupère les photos et les vidéos de 90 secondes directement dans Apple Photos, et Gemini peut passer des appels, lire les notifications et envoyer des messages, y compris en iMessage. Quelques fonctions restent réservées à Android dans un premier temps, la vision guidée ou Audible par exemple. Côté Android justement, la liste est courte. Il faut un Pixel 7 au minimum, ou un Galaxy S23 sous One UI 9, et c'est à peu près tout. Un Motorola, un OnePlus ou un Xiaomi ne verra rien du tout avant un élargissement promis pour 2027.
On en dit quoi ?
Des lunettes Android qui fonctionnent avec un iPhone mais pas avec l'immense majorité des smartphones Android, il fallait quand même oser, et c'est assez rigolo de voir Google choyer Cupertino à ce point. Le travail sur la vie privée semble sérieux, bien plus poussé que chez Meta, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles. Le vrai point noir, c'est la disponibilité, avec rien pour l'Europe et aucune date. En attendant, les Ray-Ban Meta gardent le marché français pour elles.