Les lunettes Android de Google à 395 dollars tournent mieux sur iPhone que sur Android

On en dit quoi ?



Des lunettes Android qui fonctionnent avec un iPhone mais pas avec l'immense majorité des smartphones Android, il fallait quand même oser, et c'est assez rigolo de voir Google choyer Cupertino à ce point. Le travail sur la vie privée semble sérieux, bien plus poussé que chez Meta, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles. Le vrai point noir, c'est la disponibilité, avec rien pour l'Europe et aucune date. En attendant, les Ray-Ban Meta gardent le marché français pour elles.