RayNeo GT Max : un écran virtuel de 307 pouces, compatible Mac et iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
RayNeo décline sa gamme GT en deux lunettes-écrans, GT et GT Max, avec un écran virtuel privé qui monte jusqu'à 307 pouces. Elles se branchent en USB-C sur un Mac, un iPhone, un iPad ou une console portable comme le Steam Deck, et leurs prix baissent jusqu'au 30 novembre pour le Black Friday, à 279 et 415,65 euros.
Les deux modèles embarquent deux dalles Micro-OLED Full HD qui projettent un écran virtuel devant les yeux, avec un rafraîchissement de 120 Hz pour les contenus 2D et de 60 Hz en 3D. L'idée est simple : retrouver un grand écran pour un film, une série ou une session de jeu, sans avoir à en transporter un. La GT pèse 68 grammes. Elle propose trois tailles d'affichage, de 136 à 231 pouces, dans un champ de vision de 46 degrés. La GT Max va plus loin. Elle monte à 307 pouces avec 59 degrés de champ, pèse 78 grammes et se décline en trois tailles de monture selon l'écartement des yeux, avec des inserts de verres correcteurs possibles sur les deux modèles. Attention quand même, ces diagonales décrivent la perception d'un écran posé à quelques mètres, pas une dalle physique, et chacun les ressentira un peu différemment selon le réglage des lunettes.
Tout se joue sur le port USB-C de votre appareil, qui doit savoir sortir de la vidéo en DisplayPort. C'est le cas des Mac Apple Silicon, des iPad USB-C et des iPhone depuis l'iPhone 15, ce qui laisse de côté les modèles plus anciens. Les consoles portables du genre Steam Deck ou ROG Ally se branchent elles aussi directement. Pour une console de salon en HDMI, il faudra par contre passer par un adaptateur vendu à part. Un suivi 3DoF permet de figer l'écran dans la pièce, de stabiliser l'image quand on bouge ou de la laisser suivre les rotations de la tête. Quatre haut-parleurs réglés avec Bang & Olufsen s'occupent du son spatial, et le mode Whisper évite que votre voisin de siège profite de votre partie.
En France, la GT est affichée à 369 euros et la GT Max à 489 euros, mais la boutique officielle les propose à 279 et 415,65 euros jusqu'au 30 novembre pour le Black Friday. Cela représente 90 euros d'économie sur la première et un peu plus de 73 euros sur la seconde. RayNeo vend aussi, à part, un Pocket TV Pro qui embarque les applications de Google TV, une batterie donnée pour 5,5 heures de visionnage et la lecture Dolby Vision une fois relié aux lunettes. Il reste optionnel, puisque les lunettes fonctionnent avec n'importe quelle source vidéo compatible.
Le créneau est bien pensé. Les consoles portables se vendent très bien, et personne n'a envie de transporter un moniteur pour retrouver un grand écran à l'hôtel ou dans le train. Sur le papier, la GT Max a de vrais arguments, avec son 120 Hz et un poids contenu. Pour un usage nomade, la légèreté compte beaucoup : 68 et 78 grammes, c'est peu pour des lunettes capables d'afficher un écran géant, même si le confort dépendra de chaque morphologie. On garde toutefois deux réserves. Les 307 pouces restent une perception, pas une taille réelle, et le champ de vision de 59 degrés est encore loin d'une salle de cinéma. À 279 euros pendant la promo, la GT nous semble le ticket d'entrée le plus raisonnable, à vérifier en conditions réelles. Reste à voir si le confort tient sur une longue séance, ce que seul un essai prolongé permettra de dire.
Du 120 Hz posé sur le nez
Les deux modèles embarquent deux dalles Micro-OLED Full HD qui projettent un écran virtuel devant les yeux, avec un rafraîchissement de 120 Hz pour les contenus 2D et de 60 Hz en 3D. L'idée est simple : retrouver un grand écran pour un film, une série ou une session de jeu, sans avoir à en transporter un. La GT pèse 68 grammes. Elle propose trois tailles d'affichage, de 136 à 231 pouces, dans un champ de vision de 46 degrés. La GT Max va plus loin. Elle monte à 307 pouces avec 59 degrés de champ, pèse 78 grammes et se décline en trois tailles de monture selon l'écartement des yeux, avec des inserts de verres correcteurs possibles sur les deux modèles. Attention quand même, ces diagonales décrivent la perception d'un écran posé à quelques mètres, pas une dalle physique, et chacun les ressentira un peu différemment selon le réglage des lunettes.
Compatible, mais pas avec tout
Tout se joue sur le port USB-C de votre appareil, qui doit savoir sortir de la vidéo en DisplayPort. C'est le cas des Mac Apple Silicon, des iPad USB-C et des iPhone depuis l'iPhone 15, ce qui laisse de côté les modèles plus anciens. Les consoles portables du genre Steam Deck ou ROG Ally se branchent elles aussi directement. Pour une console de salon en HDMI, il faudra par contre passer par un adaptateur vendu à part. Un suivi 3DoF permet de figer l'écran dans la pièce, de stabiliser l'image quand on bouge ou de la laisser suivre les rotations de la tête. Quatre haut-parleurs réglés avec Bang & Olufsen s'occupent du son spatial, et le mode Whisper évite que votre voisin de siège profite de votre partie.
Des prix en baisse jusqu'au 30 novembre
En France, la GT est affichée à 369 euros et la GT Max à 489 euros, mais la boutique officielle les propose à 279 et 415,65 euros jusqu'au 30 novembre pour le Black Friday. Cela représente 90 euros d'économie sur la première et un peu plus de 73 euros sur la seconde. RayNeo vend aussi, à part, un Pocket TV Pro qui embarque les applications de Google TV, une batterie donnée pour 5,5 heures de visionnage et la lecture Dolby Vision une fois relié aux lunettes. Il reste optionnel, puisque les lunettes fonctionnent avec n'importe quelle source vidéo compatible.
On en dit quoi ?
Le créneau est bien pensé. Les consoles portables se vendent très bien, et personne n'a envie de transporter un moniteur pour retrouver un grand écran à l'hôtel ou dans le train. Sur le papier, la GT Max a de vrais arguments, avec son 120 Hz et un poids contenu. Pour un usage nomade, la légèreté compte beaucoup : 68 et 78 grammes, c'est peu pour des lunettes capables d'afficher un écran géant, même si le confort dépendra de chaque morphologie. On garde toutefois deux réserves. Les 307 pouces restent une perception, pas une taille réelle, et le champ de vision de 59 degrés est encore loin d'une salle de cinéma. À 279 euros pendant la promo, la GT nous semble le ticket d'entrée le plus raisonnable, à vérifier en conditions réelles. Reste à voir si le confort tient sur une longue séance, ce que seul un essai prolongé permettra de dire.