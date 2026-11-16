On en dit quoi ?



Le créneau est bien pensé. Les consoles portables se vendent très bien, et personne n'a envie de transporter un moniteur pour retrouver un grand écran à l'hôtel ou dans le train. Sur le papier, la GT Max a de vrais arguments, avec son 120 Hz et un poids contenu. Pour un usage nomade, la légèreté compte beaucoup : 68 et 78 grammes, c'est peu pour des lunettes capables d'afficher un écran géant, même si le confort dépendra de chaque morphologie. On garde toutefois deux réserves. Les 307 pouces restent une perception, pas une taille réelle, et le champ de vision de 59 degrés est encore loin d'une salle de cinéma. À 279 euros pendant la promo, la GT nous semble le ticket d'entrée le plus raisonnable, à vérifier en conditions réelles. Reste à voir si le confort tient sur une longue séance, ce que seul un essai prolongé permettra de dire.