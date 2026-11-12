Lunettes IA d'Apple pour fin 2027 : un sous-traitant chinois en dit trop
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple n'a jamais dit un mot sur ses lunettes connectées, et voilà qu'un équipementier chinois en parle tranquillement à ses actionnaires. Quick Intelligent Equipment affirme participer aux projets de lunettes IA et de nouveaux écouteurs de la marque, et prépare déjà les machines qui contrôleront leur production. De quoi donner du poids à des rumeurs qui circulent depuis des mois.
La confidence a été faite lors d'un point de résultats trimestriels, repéré par le Securities Times puis relayé par MacRumors. Quick Intelligent Equipment, qui fabrique des machines d'assemblage et de contrôle pour l'industrie électronique, y explique que sa participation aux lunettes IA et aux nouveaux écouteurs intelligents d'Apple devrait tirer la demande pour ses équipements d'inspection par vision industrielle. Dit autrement, l'entreprise fournira une partie des machines chargées de vérifier ces produits sur les lignes de production. Apple impose d'habitude un silence total à ses sous-traitants, et ce genre de bavardage ne va a priori pas ravir Cupertino. La marque n'a d'ailleurs jamais confirmé l'existence de ces deux appareils, tout ceci reste donc officiellement de la rumeur.
Ces lunettes, Mark Gurman de Bloomberg en parle depuis des mois sous le nom de code N50. La première génération ferait l'impasse sur l'écran et embarquerait des caméras, des micros et des haut-parleurs, le tout piloté à la voix pour répondre à vos questions sur ce qui vous entoure ou traduire une conversation en direct. Le calendrier a déjà glissé : un temps espérées pour début 2027, elles ne sortiraient plus que fin 2027, après une présentation possible à la WWDC, la faute à un Siri nouvelle génération qui prend bien plus de temps que prévu. Pendant ce temps, Meta vend ses Ray-Ban connectées depuis trois ans et ne ralentit pas.
Le second projet cité est celui des AirPods équipés de capteur infrarouge, attendus en même temps que l'iPhone du 20e anniversaire, prévu lui aussi pour 2027. L'idée serait de donner aux écouteurs une vraie perception de leur environnement, pour alimenter les fonctions d'intelligence artificielle maison. La mention du fournisseur chinois apporte surtout une information industrielle : on ne commande pas des machines de contrôle pour un produit qui n'existe que sur le papier. Entre la préparation des lignes et une commercialisation, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais ces deux chantiers semblent bien entrés dans une phase concrète.
Une confirmation venue de la chaîne de production vaut souvent bien plus qu'une fuite classique, et celle-ci tombe à un moment où les rumeurs s'accumulaient sans preuve matérielle. Mais bon, fin 2027 c'est encore loin, et le Vision Pro a montré qu'arriver en retard avec un produit très travaillé ne suffit pas toujours. Face à des Ray-Ban Meta déjà bien installées, les lunettes de Cupertino devront proposer autre chose qu'un Siri remis à neuf. Le chantier le plus intrigant est du coup celui des AirPods et leur intriguant capteur, qui mettraient cette technologie dans des millions d'oreilles du jour au lendemain.
Un fournisseur un peu trop bavard
La confidence a été faite lors d'un point de résultats trimestriels, repéré par le Securities Times puis relayé par MacRumors. Quick Intelligent Equipment, qui fabrique des machines d'assemblage et de contrôle pour l'industrie électronique, y explique que sa participation aux lunettes IA et aux nouveaux écouteurs intelligents d'Apple devrait tirer la demande pour ses équipements d'inspection par vision industrielle. Dit autrement, l'entreprise fournira une partie des machines chargées de vérifier ces produits sur les lignes de production. Apple impose d'habitude un silence total à ses sous-traitants, et ce genre de bavardage ne va a priori pas ravir Cupertino. La marque n'a d'ailleurs jamais confirmé l'existence de ces deux appareils, tout ceci reste donc officiellement de la rumeur.
Des lunettes attendues pour fin 2027
Ces lunettes, Mark Gurman de Bloomberg en parle depuis des mois sous le nom de code N50. La première génération ferait l'impasse sur l'écran et embarquerait des caméras, des micros et des haut-parleurs, le tout piloté à la voix pour répondre à vos questions sur ce qui vous entoure ou traduire une conversation en direct. Le calendrier a déjà glissé : un temps espérées pour début 2027, elles ne sortiraient plus que fin 2027, après une présentation possible à la WWDC, la faute à un Siri nouvelle génération qui prend bien plus de temps que prévu. Pendant ce temps, Meta vend ses Ray-Ban connectées depuis trois ans et ne ralentit pas.
Les AirPods équipés d'un capteur
Le second projet cité est celui des AirPods équipés de capteur infrarouge, attendus en même temps que l'iPhone du 20e anniversaire, prévu lui aussi pour 2027. L'idée serait de donner aux écouteurs une vraie perception de leur environnement, pour alimenter les fonctions d'intelligence artificielle maison. La mention du fournisseur chinois apporte surtout une information industrielle : on ne commande pas des machines de contrôle pour un produit qui n'existe que sur le papier. Entre la préparation des lignes et une commercialisation, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais ces deux chantiers semblent bien entrés dans une phase concrète.
On en dit quoi ?
Une confirmation venue de la chaîne de production vaut souvent bien plus qu'une fuite classique, et celle-ci tombe à un moment où les rumeurs s'accumulaient sans preuve matérielle. Mais bon, fin 2027 c'est encore loin, et le Vision Pro a montré qu'arriver en retard avec un produit très travaillé ne suffit pas toujours. Face à des Ray-Ban Meta déjà bien installées, les lunettes de Cupertino devront proposer autre chose qu'un Siri remis à neuf. Le chantier le plus intrigant est du coup celui des AirPods et leur intriguant capteur, qui mettraient cette technologie dans des millions d'oreilles du jour au lendemain.