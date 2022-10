macOS sur une Steam Deck ? C'est possible !

Catalina sur Steam Deck

normal

Mais pourquoi ?

Le tout tient plus de la démonstration d'une possibilité que du bricolage utilisable puisque si le responsable de ce portage contre nature évoque un comportementde Catalina, il indique également que. De plus le catalogue de jeu sur Mac est nettement plus maigre que sur cette console, et l'interface de macOS n'est pas vraiment pensée pour une utilisation sur une machine dotée d'une dalle de 7 pouces en 1 280 x 800 pixels (l'affichage sur un écran externe est peut-être envisageable, mais sans la prise en charge de l'accélération matérielle cela ne changerait pas grand chose) . Bref, il est possible de faire tourner macOS Catalina sur Steam Deck, mais son usage risque d'être plutôt limité.Pour rappel, la Steam Deck embarque16 Go de RAM LPDDR5, un stockage en fonction du modèle (eMMC 64 Go, SSD NVMe 256 ou 512 Go), deux trackpads; un gyroscope, une dalle tactile 60 Hz 7 pouces en 1 280 x 800 pixels offrant une luminosité de 400 cd/m², du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi a/b/g/n/ac, deux microphones, des haut-parleurs stéréo, un port USB-C, un lecteur de carte SD pour étendre le stockage,, et une batterie de 40 Wh offrant une autonomie de 2 à 8 heures, le tout pour un poids de 669 grammes.