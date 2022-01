Le créateur des GorillaPod propose de nouveaux microphones

de qualité professionnelle

Après une ligne d'accessoires complète dévoilée en mars 2020, dont le microphone Wavo,(les fameux Yeti , désormais dans l'escarcelle de Logitech)grâce à plusieurs nouveaux produits.Le Wavo Pod est un microphone USB à condensateur pensé pour les joueurs et les créateurs de contenu, offrant des enregistrements en 24 bits/48 kHz et livré avec un filtre anti-pop (afin de réduire le désagréable impact des plosives), le tout pour un tarif proche de 100 euros. Les Wavo Pro (300€) et Pro DS (200€) sont des microphones au format canon qui seront couplés via un jack 3,5 millimètres ou en Bluetooth avec des smartphones ou des caméras, le pack Wavo Air (250€) offre deux microphones sans fil, et le Wavo Lav Pro (80€) endosse le titre de premier micro Lavalier Jobyavec une connexion TRS 3,5 millimètres.