Røde se lance sur le marché du casque de monitoring avec un modèle à 180€

Le nouveau venu répond au doux nom de NTH-100 et cible, entre autres, les créateurs de contenu qui auraient été satisfaits des produits du constructeur.. Autre point intéressant le distinguant de ses concurrents, le systèmequi permet de verrouiller les réglages du casque une fois la bonne position trouvée.Le constructeur marque également des points en proposant un câble de 2,4 mètres en mini jack TRRS 3,5 millimètres avec un connecteur des deux côtés. Le câble pourra donc être remplacé par un modèle de la longueur désirée (Røde en commercialise plusieurs modèles en 1,2 et 2,4 mètres et en noir, rose, vert, orange et bleu). Le casque fermé et circum-aural affiche une impédance de 32 Ω, embarque des haut-parleurs de 40 millimètres et offre une bande passante allant de 5 Hz à 35 kHz, avec un rendu particulièrement neutre selon les premiers retours (un bon point puisque c'est simplement le but d'un casque de monitoring), le tout pour un poids de 350 grammes.