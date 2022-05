Une nouvelle édition spéciale des Beats Studio Buds, avec Daily Paper

Moon Gray

Ocean Blue

Sunset Pink

, et propose une nouvelle édition spéciale des Beats Studio Buds . Pour cette version, le boitier est revêtu d’une robe blanche recouverte de graffitis noirs avec le logo de la marque repris en rouge. On retrouvera le même rappel sur le coté des écouteurs Pour rappel, les écouteurs bénéficient également de nouveaux coloris gris, bleu et rose désignés -marketing oblige- sous les appellations glamour deetIl faudra attendre un petit peu pour les trouver chez son revendeur préféré (et peut être bénéficier d'une petite remise rarement octroyée sur le site d'Apple).Depuis leur lancement en juin 2021, les Beats Studio Buds n'étaient disponibles qu'en noir, blanc et rouge . Pour rappel, les écouteurs embarquent la réduction active du bruit ambiant (ANC) ainsi qu'un mode Transparence, une certification IPX4, un bouton multifonction, deux microphones avec formation de faisceaux. Ils sont bien sûr compatibles avecet peuvent être jumelés d'un seul geste avec un périphérique iOS (14,6 minimum) ou Android. Beats Studio Buds à 129,99 euros au lieu de 149 euros (en rouge, blanc, noir, bleu, gris ou rose)