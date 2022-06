Apple propose un filtre AirPods pour créer sa propre pub façon iPod 2000 sur TikTok

Début juin, elle publiait une vidéo très vintage -- axée sur ses derniers écouteurs et le sonOn y retrouvait effectivement les célèbres silhouettes des pubs(ironique vu qu' Apple vient de sonner le glas de son lecteur il y a peu). Pour cela, elle en avait profité pour mettre en vedette le chanteur du moment, Harry Styles, et son dernier album - Harry's House Surfant sur la vague du vintage très apprécié des jeunes générations, la firme californienne propose un, pour créer sa propre publicité AirPods / son petit clip avec le petit effet silhouette qui va bien (et la musique aussi). Pour l'occasion, Cupertino a également invité certains créateurs populaires sur le réseau, comme Kendra Willis, Nifè et Yai Ariza à des fins promotionnelles.Comme la firme est super sympa, elle propose mêmequi se colle aux oreilles et suivra tous les mouvements.> Bouton (+) pour créer un nouveau contenu > Effets > Recherche > Silhouettes d'AirPods.