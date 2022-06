L'enceinte Sonos Roam (AirPlay 2/Bluetooth) à 169€ (-30€), Roam SL à 159€, parfaites pour cet été

Pour rappel,, embarque un haut-parleur oval et un tweeter, deux amplificateurs de classe H, un réseau de microphones avec annulation d'écho, le Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2,4 et 5 GHz, des boutons pour contrôler la lecture, et des LED renseignant sur l'état de la batterie et sur les modes activés., le multiroom au sein de l'écosystème maison, une certification IP67, une autonomie de 10 heures, les modes Automatic Trueplay et Sound Swap,(5V/3A),(avec un chargeur tiers, ou le modèle magnétique de Sonos vendu seul 49 euros). Les plus inquiets seront rassurés et certains de ne pas être épiés à leur insu avec la version SL n'embarquant pas de microphone, mais il faudra alors tirer un trait sur les assistants virtuels et sur le mode Trueplay automatique.