La nouvelle offre HiFi de Spotify sera vraiment très chère

. Toutefois, le grand patron n'a avancé aucune date.L'abonnement HiFi semble un peu maudit du côté de la firme suédoise, qui en parle depuis trois ans, sans jamais arriver à le concrétiser. Pour autant, ses concurrents comme Apple Music, Amazon Music et Deezer s'y sont mis, et ce, sans surcoût (ou presque).. Une annonce qui recoupe les informations queavait en sa possession !Pour rappel, l'abonnement Premium Personnel est passé de 10,99 à 11,12 euros, la formule dédiée aux étudiants de 5,99 à 6,06 euros, l'offre Duo de 14,99 à 15,17 euros et l'abonnement Premium Famille de de 17,99 à 18,21 euros. Ces dernières augmentations reflètent par ailleurs le montant de la taxe imposée aux services de streaming, et ce, à quelques centimes près.Dans ce contexte inflationniste où toutes les plateformes tendent à augmenter (mais pas les bourses de ses abonnés),. Il pourrait -par exemple- proposer de nouvelles options pour gonfler l'offre : des livres audio, des options d'intelligence artificielle pour créer des playlists (Apple Music en prépare également) et mieux anticiper les préférences des utilisateurs. Ou encore sa fonction d'alerte ...En attendant, le numéro un du streaming musical vient de boucler un excellent trimestre, entrainant la hausse de son titre en Bourse (+15%) -la plus forte depuis trois ans.En effet, en un an, Spotify a atteint un. Alors qu'elle alignait encore des pertes catastrophiques l'année dernière,, supérieur aux prévisions, et 626 millions d'utilisateurs mensuels (contre 631 millions attendus).