Apple commence à améliorer son app Apple Podcasts

Top Subscriber Shows

Top Subscriber Channels

Cet été, Apple a décidé de faire un peu de ménage dans ses applications et sur ses sites.. Le premier () dévoile les émissions avec le plus grand nombre d'abonnés (100 meilleurs podcasts sur abonnement) et le second () qui montre les chaines avec le plus grand nombre d'abonnés. Ces ajouts sontpour le moment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie (à partir d'iOS 15.6, iPadOS 15.6 ou macOS 12.5) mais ne devraient pas tarder à être déployés dans le monde entier.