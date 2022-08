Une double dose de distorsion avec le plugin Dist Coldfire d'Arturia

Les amateurs de distorsion pourront ainsi s'appuyer sur le nouveau plugin Dist Coldfire afin d'agrémenter leurs pistes de guitares, chant, section rythmique et bien d'autres éléments d'une session de, laissant libre cours à la créativité grâce aux nombreuses possibilités offertes par le logiciel. Dist Coldfire propose également divers sections comme des filtres, un compresseur multibande, des LFO et un séquenceur afin de compléter votre arsenal de créateur.. Le plugin est disponible aux formats Audio Unit, AAX et VST, et nécessite une machine sous macOS 10.13, 4 Go de RAM, un processeur Intel avec quatre cœurs ou une puce Apple Silicon et 1 Go d'espace de stockage libre. Une version de démonstration limitée à 20 minutes d'utilisation est également proposée sur le site officiel afin de vous faire un avis avant un éventuel achat.