Voici le Beats Solo 4 : Bluetooth, USB-C, Audio Spatial, Localiser et 50h d'autonomie !

Beats Solo 4

UltraPlush

L'athlète Naomi Osaka avec le Beats Solo4

Bluetooth, USB-C, 50h d'autonomie

La hausse de transport et le casque plié

La marque, qui appartient à Apple depuis 2014 après son rachat pour 3 milliards de dollars, n'avait pas le droit à l'erreur avec cette nouvelle génération. En effet, de tous les produits du catalogue, ce sont les Solo qui se vendent le mieux. Les ingénieurs ont donc mis les petits plats dans les grands en proposant un Solo 4 de 217 grammes doté, de coussinets supra-auriculairesconfortables et pensés pour durer, ainsi que de nouveaux microphones avec formation de faisceaux couplé à une réduction des bruits afin d'offrir un meilleur rendu pendant les appels.En sus du Bluetooth avec les codecs SBC et AAC (pas de Bluetooth multipoint, mais le partage audio sur les appareils Apple), le Solo 4 dispose(y compris pendant la charge). Beats conserve le port mini jack 3,5mm pour plus de polyvalence, avec. Côté autonomie, le Solo 4 permet d'obtenir jusqu'à 50 heures d'écoute sur une seule charge, et la fonction charge rapide Fast Fuel offre 5 heures d'écoute en 10 minutes.Le jumelage est automatique sur Android comme sur les appareils Apple et l. Le bouton "b" permet de contrôler la musique, de prendre des appels ou d'activer un assistant vocal. Les boutons du volume se trouvent juste au-dessus et en dessous. Notons que le Solo4 ne propose pas de réduction active du bruit ambiant (ANC), contrairement au Studio Pro.Le Beats Solo 4 est livré avec une housse de transport en tissu, un câble USB-C, un câble mini jack, et