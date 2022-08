Un écran sur le boitier de charge d'écouteurs (+ autres nouveautés) chez JBL !

du premier étui de recharge intelligent au monde

. Il s'agit en fait un écran tactile LED de 1,45 pouce sur le boitier de charge, permettant d'afficher plusieurs pages et d'accéder ainsi aux divers réglages des écouteurs (modes ANC/Transparence), de gérer la lecture de la musique, ou encore d'afficher des notifications sans devoir sortir son smartphone afin de lancer l'application dédiée. Côté fiche technique, les Tour Pro 2 proposent une réduction active du bruit ambiant s'adaptant à l'environnement, le rendu immersif Spatial Sound, des haut-parleurs de 10 millimètres, du Bluetooth 5.3 LE, 6 microphones et une autonomie de 10 heures, poussée à 40 heures avec le boitier de charge.(il y en a aussi un sur les clés de certaines BMW récentes mais ce n'est pas le même investissement),. Le nouveau venu dispose de la réduction active du bruit ambiant (ANC) s'adaptant en fonction de votre environnement, de haut-parleurs de 40 millimètres, de 4 microphones, du Spatial Sound, du Bluetooth 5.3 LE, et d'une autonomie de 50 heures (30 heures avec ANC).Le constructeur annonce également la barre de son JBL Bar 1000, se distinguant par la présence d'enceintes surround détachables fonctionnant sur batterie (elles se rechargent lorsqu'elles sont connectées à la barre de son). JBL évoque une autonomie de 10 heures pour les enceintes arrières sur une seule charge, ce qui devrait s'avérer suffisant, y compris pour les longues sessions. La barre de son accueille également un caisson de basse sans fil doté d'un haut-parleur de 10 pouces, dispose d'une puissance de 880W, est compatible Dolby Atmos et DTS:X 3D etLes enceintes Bluetooth compactes JBL Go 3 Eco et Clip 4 Eco proposent un nouveau design et une conception plus respectueuse de l'environnement avec 90 % de plastique PCR (recyclé post-consommation) et du tissu 100 % recyclé recouvrant la grille. La JBL Go 3 Eco est dotée de cinq heures d’autonomie et la Clip 4 Eco offre 10 heures de lecture en continu.Enfin, toujours dans le même groupe, Harman Kardon annonce l'arrivée de l'enceinte Onyx Studio 8 embarquant un haut-parleur de 120 millimètres et deux tweeters de 20 millimètres, une poignée en aluminium et deux microphones. L'enceinte adapte automatiquement le rendu en fonction de la pièce d'écoute, et offre une autonomie de 8 heures.