Spotify supprime l'option d'achat des livres audio de son application

Le problème des achats intégrés finit toujours par revenir sur la table !

Les Livres audio, le nouveau terrain de bataille des plateformes de streaming

une opportunité massive

En septembre dernier, le Suédois avait lancé une rubrique dédiée aux livres audios. Avec son impressionnant, il entendait concurrencer Apple -et d’autres- dans ce domaine. Mais il semble que la fête aux livres soit bien finie.En effet, Apple n’a eu de cesse depuis un mois d’, notamment celles sur les achats de produits en dehors de l’application, alors que l’option avait été validée par les petits lutins de l’App Store. Si les achats sont en effet autorisés, ils le sont uniquement dans l’app, moyennant la fameuseMais Spotify procédait différemment. Suite à la validation de l’achat, le service envoyait, acheté en dehors de la surveillance de Cupertino. Le titre devenait alors disponible dans l’app sur son iPhone. Le mois dernier, Spotify indiquait que les audiobooks étaient accessibleset proposés directement à la vente. Ces derniers apparaissaient sur la plateforme avec les recommandations de musiques ou de podcast.La firme avait alors confirmé qu'elle entendait. Pour rappel, cette dernière permettait aux auteurs deleur travail. Au delà, Daniel Elk -le CEO de Spotify- avait évoqué! Il s'était d'ailleurs fixé un double objectif :(contre 11 milliards l'an dernier) et 1 milliard d'utilisateurs en 2030 (contre 422 millions d'utilisateurs mensuels dont 182 millions payant fin mars).De son côté, Apple n'est pas en reste et se montre son plus grand rival ! En effet, la firme californienne est bien décidée à(qui ont bénéficié de quelques changements avec iOS 16). Elle pourrait également sortir une app indépendante, dédiée aux livres audios. Ces derniers pourraient aussi être proposés en service payant, et intégrés à sa formule Apple One.