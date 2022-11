Des écouteurs avec ANC et mode transparence à 149€ chez Teufel

Teufel Real Blue TWS 2 : ANC et mode transparence

pour entendre distinctement les annonces dans les aéroports ou les gares

Un bon rapport qualité/prix ?



. Pour tenter de se distinguer, les nouveaux écouteurs Teufel Real Blue TWS 2 misent sur la bonne réputation du constructeur, ainsi que sur l'ANC, la présence de deux microphones par écouteurs, l'ajout d'un mode transparence afin de garder une oreille sur votre environnement sans retirer les écouteurs, par exemple, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC, AAC et l'aptX de Qualcomm, de haut-parleurs de 12 millimètres, des commandes tactiles (permettant de gérer le volume, l'ANC, le mode transparence, la lecture de musique, la prise d'appels et l'assistant virtuel), ou encore d'une certification IPX3.Les Real Blue TWS 2 soignent le confort de l'utilisateur avec la présence dans la boite de cinq paires d'embouts(XS, S, M, L, XL) et le constructeur indique que des pièces détachées (écouteurs droit ou gauche vendus séparément, ou encore boitier de charge seul) seront disponibles sur sa boutique officielle. Niveau autonomie, Teufel annonce que ses Real Blue TWS 2 permettront de profiter de 6 heures de lecture audio à volume modéré et avec la réduction active du bruit ambiant (8 heures sans ANC), poussée à 18 heures via le boitier de charge (24 heures sans ANC). Le boitier de charge dispose d'un port USB-C mais fait toutefois l'impasse sur la charge sans fil. Un mode charge rapide permettra de profiter de deux heures d'autonomie pour 20 minutes de charge.La génération précédente avec ANC mais sans mode transparence s'échange actuellement contre 89,99 euros