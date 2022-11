Apple Music améliore son Replay pour 2022 (quelles sont vos stats ?)

Une refonte d'Apple Music Replay pour 2022

Plus dynamique et proche de ce que propose Spotify avec son Wrapped

Il s'agit ici de la version disponible sur le web et non de la liste de lecture disponible toute l'année sur l'application dédiée Apple Music tout en bas de la sectionet mise à jour chaque dimanche tout au long de l'année. Bien qu'il soit tout à fait possible d'en profiter sur un ordinateur oui une tablette,, rappelant les publications en vidéo des différents réseaux sociaux.Une fois lancé,illustrant le nombre total de minutes passées à écouter de la musique sur le service (86 645 minutes pour ma part), mais également votrede l'année ( Ritchie Sacramento de Mogwaï, rhaaa lovely, mais In the Stone de The Goon Sax ne devait pas être très loin cette année), l'artiste le plus écouté ( Radiohead , on ne se refait pas), l'album le plus écouté ( Solar Power de Lorde), ainsi que les genres les plus diffusés sur votre compte (Alternative, Alternative adulte, Rock indépendant, Pop rock et Rock).Il est également possible de naviguer vers le bas de la page principale afin de consulter les statistiques plus détaillées de votre année sur Apple Music, comme le ,nombre d'artistes différents qui ont été diffusés (564), ou encore le nombre d'albums (393), de listes de lecture et de stations de radio.