Serez-vous tentés par les nouveaux livres audio d'Apple lus par une IA ?

Les premiers livres dont la narration est faite par une Intelligence Artificielle sont désormais. Dans l'application Apple Books, les livres audio d'IA sont étiquetés avec un sous-titreLes narratrices et narrateurs, même totalement virtuels ont tout de même des petits noms. On pourra ainsi être embarqué dans une fiction littéraire parou, alors que les livres de non-fiction et de développement personnel seront lus paret. Sur la page dédiée , des extraits sont même proposés confirmant le joli travail effectué dans le rendu de ces voix. Chacun appréciera le rendu de ces dernières.Pour y arriver, CUpertino indique avoir utiliséle programme de narration pour des livres de non-fiction et de développement personnel débute et sera plus largement disponible très bientôt. À noter que certains genres littéraires comme la science-fiction ou les thrillers ne sont pas encore pris en charge, alors que seuls les livres en langue anglaise sont pour l'heure concernés.Cupertino avait d’ailleurs détaillé le processus en fin d'année dernière.Et c'est justement vers les auteurs indépendants et ceux associés à de petits éditeurs, qui ne sont, que s'adressait en priorité ce message.