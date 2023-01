Des microphones émulant jusqu'à 32 modèles mythiques chez Universal Audio

Universal Audio Sphere DLX et Sphere LX

Les meilleurs microphones du monde dans votre arsenal

(sans avoir à en supporter le coût très élevé ainsi que la maintenance).La firme propose aujourd'hui deux nouveaux microphones conçus afin d'offrir(dont le fameux 4038, un de mes micro préféré),(il sont parfaitement reconnaissables via l'icône et la description). Ces nouveaux modèles remplacent le L22 tout en offrant de meilleures performances et d'avantage de microphones émulés. La version haut de gamme Sphere DLX offre ainsi la modélisation de 38 microphones mythiques à ruban, condensateur ou dynamique, y compris en stéréo grâce à deux capsules, là ou le Sphere LX plus abordable se contente de proposer 20 émulations.Il sera ainsi possible de retrouver la réponse et le caractère des meilleurs (et pour certains, particulièrement fragiles comme les rubans) modèles de microphones, mais également de corriger le rendu d'une pièce qui ne serait pas parfaitement adaptée à la prise de son (pratique pour les home studio). Ces microphones XLR seront pilotés via un plugin proposé aux formats UAD, AAX Native, VST2, VST3, et Audio Units qui pourra être appelé au sein de votre STAN (pour Station de Travail Audio Numérique) de prédilection.. Une somme bien inférieure au tarif cumulé des microphones émulés (un seul Coles 4038 vous coûtera déjà 1 259 euros ), le charme des versions physiques en moins, évidemment.