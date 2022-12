Tesla : Steam, Apple Music et des flatulences à distance pour la MAJ de Noël

Apple Music enfin intégrée nativement

Steam enfin disponible !

Du Mahjong et un mode chien amélioré

Contrôles, sécurité

enfants

La voiture peut péter à distance

Les propriétaires de Model 3, Y, S et X vont commencer à pouvoirdans toutes les bonnes brasseries américaines.S'il étaitde l'iPhone, avec une navigation dans les chansons assez compliquées en l'absence de CarPlay. Par ailleurs, la qualité du son n'est pas vraiment idéale avec cette connectivité sans-fil offrant peu de débit., Apple et Tesla peuvent enfin renouer avec le business. A ce propos, il serait d'ailleurs peut-être temps que les ingénieurs de Tesla adaptent leur app à l'Apple Watch, ce qui éviterait de passer par des applications tierces à la sécurité parfois douteuse.et un abonnement au service. Spotify reste le lecteur par défaut -gratuit et lié à la voiture. Un petit QRCode affiché à l'écran vous aidera à la synchronisation du compte.Tesla en a également profité pour, qui se rapprochent du conducteur (ça va déplaire au passager) : il suffit de balayer vers le haut pour accéder à « Récents et favoris » et « Sources » et vers la gauche ou la droite pour accéder également aux trajets et aux informations comme la pression des pneus -un retour bienvenu de cette fonction si pratique.Enfin, signalons-un bon point pour ceux qui ont dépensé une petite fortune dans ce SUV Made In Germany surpuissant.Cette fois c'est officiel,A priori réservé aux puces AMD, vu la qualité des jeux.Si vous avez une Mode S/Y avec puce AMD, il faudra sans doute attendre un peu :Cette version 2022.44.25 offre également un nouveau jeu,dans les années 90.Autre nouveauté,(après avoir configuré la chose dans les menus). Cela permet par exemple de surveiller sesanimaux de compagnie lorsque le mode Chien est activé (pour les enfants, préférez plutôt le mode Camping, qui permet de regarder Netflix -même si l'on précisera qu'il est déconseillé de laisser ses enfants dans un véhicule sans surveillance)Enfin, quelques améliorations plus mineures ici et là, comme la, un message de confirmation permettant de valider le transfert d'un appel vers la voiture, ou encore la recherche de contacts via le Bluetooth.Maintenant que l'on a fini de détailler les fonctions respectables,. Par exemple, l'application mobile pourra faire péter la voiture à distance -une fonction réservée jusque là à la présence du conducteur dans l'habitacle.Tesla a également: il sera possible de le programmer 10mn en avance ou encore de réaliser une scénographie à plusieurs.Enfin,. Si vous aimez les licornes magiques -une demande personnelle de Tim Cook, parait-il.