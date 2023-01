Apple Music diffusera le concert de Rihanna au SuperBowl en audio spatial

Rihanna entre les Chiefs et les Eagles

. En effet, les Eagles de Philadelphie ont vaincu les San Francisco 49ers (7-31) en finale de conférence NFC, alors que les Chiefs de Kansas City sont tout juste venus à bout des Bengals de Cincinnati (20-23), en finale de conférence AFC.En tant que nouveau principal sponsor du concert qui a lieu traditionnellement à la mi-temps, Apple Music ne pouvait pas laisser passer l’occasion et en profite justement pour mettre en avantOutre vendre quelques morceaux ou albums, le but est également. Apple Music avait d’ailleurs publié une première vidéo, début janvier, pour préparer les fans à l’évènement.Oliver Schusser,se veut peu avare en superlatif, rappelant queet ne cache pas son impatience à la perspective de la voir monter sur scène lors du premieren audio spatial évidemment.Parmi les autres événements,, et Nadeska Alexis d'Apple Music Radio y fera une petite interview de Rihanna. Il sera possible d’écouter en direct ou de regarder à la demande sur Apple Music ; sur les comptes TikTok, Instagram, YouTube et Twitter d’AppleMusic, ou sur le réseau NFL.Enfin, histoire de mettre en lumière les dernières fonctionnalités d’iOS 16,, qui permet de prendre le micro pour chanter comme jamais ses chansons préférées de Rihanna(on attend de voir si Tim Cook le fait aussi). Enfin,C’est en septembre dernier qu’on apprenait qu' Apple Music allait remplacer Pepsi en 2023 comme principal sponsor du concert qui a lieu traditionnellement à la mi-temps du Super Bowl. Cet immense évènement outre-atlantique a certes moins d'impact en Europe mais va permettre de renforcer la présence de la plateforme, puisqu'il s'agit deLe montant déboursé par Apple Music pour ce contrat n'a pas été dévoilé mais d'après le New York Times, la firme californienne aurait dépensé 50 millions de dollars, une petite somme au vu de l'immense impact financier et des audiences du show !