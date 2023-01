N'activez pas la protection avancée des données iCloud avant de mettre à jour les HomePod

Un bug empêchant la mise à jour des HomePod

Des mises à jour pour les HomePod et HomePod mini

Le chiffrement des données d'iCloud de bout en bout est disponible aux US depuis iOS 16.2, et sera activé en Europe avec l'arrivée imminente (dès la semaine prochaine) de la version d'iOS 16.3.. Apple s'est ainsi fendue d' une page de support officielle afin d'indiquer les moyens de contourner ce problème. Il sera possible de mettre à jour les HomePod en les connectant en USB à un Mac ou un PC, ou en désactivant temporairement la fonctionnalité de protection avancée des données iCloud. Comme il n'est pas certain que ce bug soit corrigé avec la version finale d'iOS 16.3, il pourrait être sage d'attendre de mettre à jour les HomePod et HomePod mini avant d'activer cette fameuse fonctionnalité., permettant d'activer le capteur de température et d'humidité des HomePod mini, de profiter d'une gestion améliorée du volume sur le HomePod Gen1, tout en proposant des sons d'ambiance (brut de la mer, du vent, d'une forêt, de la pluie) revus et permettant de signaler l'activation d'une automatisation ou d'une alarme. Si vous disposez d'un HomePod mini, d'un HomePod Gen1, ou si vous avez commander un HomePod Gen2,(16.3)