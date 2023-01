iOS 16.3 étend le chiffrement de bout en bout à toutes les données iCloud

DES MESURES DE SÉCURITÉ RENFORCÉES

En quoi consiste ces nouvelles mesures de protection ?

La vérification des clés de contact

iMessage Contact Key Verification

. Celle-ci étend le chiffrement de bout en bout, y compris les sauvegardes iCloud, les photos, les notes, les rappels, les mémos vocaux.... La fonctionnalité a été activée dans iOS 16.2 pour les utilisateurs américains uniquement.(à l'exclusion des sauvegardes), les mots de passe stockés dans le trousseau iCloud, les données de santé, l'historique de recherche de Plans, ou encore les transactions Apple Card. La protection avancée des données est ainsi étendue à la grande majorité des catégories iCloud, à quelques exceptions près, y compris les applications Mail, Contacts et Calendrier.En pratique,(dénommées). Ces dernières auront pour but non pas d'ajouter une étape pour le consommateur, mais de renforcer l'authentification à deux facteurs et la protection contre les piratages.Apparemment, quand l'utilisateur a authentifié son iPhone avec cette clé de sécurité, il n'aurait pas à le refaire sur son nouvel iPhone à partir du moment où il passera par le transfert rapide de données.Pour iMessage,en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix.La fonctionnalité permettra d'alerter les utilisateurs en cas de tentative d'. Mais pour fonctionner, les utilisateurs -qui communiquent via iMessage- devront avoir activé l'option, ce qui peut être une limite au système. Enfin, on notera qu'Apple propose également d'envoyer un code de vérification de contact sur FaceTime, Messages ou via un appel sécurisé.