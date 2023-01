Les écouteurs Jabra Elite 3 à 47€ (-32€), leur meilleur prix

Les Jabra Elite 3 à 47€

Autonomie confortable de 7 heures

Les Jabra Elite 3 jouent le rôle d'entrée de gamme pour la firme mais proposent tout de même, une isolation passive optimisée, un mode HearThrough (équivalent du mode Transparence des AirPods Pro et permettant de garder une oreille sur les bruits extérieurs), un mode mono pour n'utiliser qu'un seul écouteur, une certification IP55 et une autonomie de 7 heures poussée à 28 heures via le boitier de charge.Les Jabra Elite 3 embarquent du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et Qualcomm aptX. A ce tarif, il faudra se contenter d'un port USB-C pour la recharge (pas de charge sans fil) et se passer de la réduction active du bruit ambiant (ANC).Si vous désirez un modèle Jabra disposant de l'ANC, les Elite 5 sont actuellement en promotion à 129,99 euros.