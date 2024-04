LeBron James pris en flag' avec un produit Apple inédit !

LeBron James a déjà la prochaine enceinte Beats Pill

Qu'attendre de cette nouvelle enceinte Beats ?

Un des derniers modèles de la Beats Pill+, l'édition limitée Stüssy

Alors que la dernière version de l'enceinte Bluetooth nomade de Beats, la Pill+, lancée en 2015 a été officiellement retirée du catalogue en 2022, il semblerait que la relève approche à grands pas. En effet, la star de la NBASur la vidéo (qui pourrait bien ne rien devoir au hasard, mais plutôt à la division marketing de Beats), on aperçoit le logo du constructeur ainsi qu'une dragonne qui n'a encore jamais été proposée sur les modèles commercialisés par la marque. Reste à savoir ce que proposera Beats avec cette nouvelle enceinte afin de se démarquer sur ce marché très disputé. Beats devrait bien entendu proposerPour rappel, si la Pill originelle a été lancée en 2012 avant la rachat de Beats par Apple pour 3 milliards de dollars, la Pill+ était quant à elle en développement au moment où Cupertino a sorti son chéquier. L'enceinte, dont une version XL a également été proposée, se rechargeait(se qui renforçait son appartenance à l'univers Apple),Au moment de son retrait du catalogue,, et des éditions limitées (petite marotte de la marque) en collaboration avec le fabricant de vêtements Stüssy et Book Projects, la firme de la star de la NBA Devin Booker ont été commercialisées après son retrait du catalogue Apple.