La police arrête un cambrioleur grâce à des AirPods volés !

Traque aux AirPods !

COmment Localiser ses AirPods

Hier, un homme de 25 ans a été condamné pour un cambriolage qu'il a effectué à Bizanos, commune française située dans le département des. Mais il convient de remonter un peu dans le temps pour savoir comment il a été interpelé par la police.En effet,, le 16 avril dernier (c'est tout récent). Et les forces de l'ordre ont pu remonter jusqu'à lui grâce au réseau Localiser d'Apple et ont donc récupéré les susdits écouteurs, mais aussi des outils, perceuse, trottinettes, vélo et plusieurs GPS.Pour rappel,Pour cela, il faut se rentre dans la section Appareils, et choisir les AirPods compatibles. Si les AirPods ne se trouvent pas dans leur boîtier, il faudra choisir un écouteur gauche ou droit.Depuis les AirPods Pro 2 , vous pouvez également choisir le boîtier.Dans l'affaire,. En raison de la distance, la connexion entre l'iPhone et les AirPods peut prendre plus de temps que prévu. Notons qu'il est possible d'utiliser cette méthodes via iCloud.com/find.En revanche,. Il sera possible d'obtenir un itinéraire jusque là, mais vous ne pourrez pas émettre un son ou utiliser l’option Localiser à proximité pour les retrouver. Si jamais, ils sont à nouveau connectés, vous recevez une notification. Mais le système est limité en pratique.