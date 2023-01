Vous pouvez déjà consulter l'Apple Music Replay de 2023

Vos statistiques d'écoute pour 2023 sur Apple Music

Une version plus complète en décembre

Spotify et Apple Music rivalisent d'inventivité (et, il faut bien l'avouer, Spotify mène la danse sur ce point) en fin d'année afin de dresser le portrait de votre année sur le service, Apple Music se distingue en proposant de consulter son Replay tout au long de l'année.afin de consulter le classement mis à jour chaque dimanche des 100 titres le plus écoutés. Le Replay 2023 ainsi que ceux des années précédentes sont également accessibles tout en bas de l'ongletPour rappel, en 2022, Cupertino s'était fendu d'une interface revue reprenant le format vertical desafin de proposer une expérience personnalisée, permettant d'illustrer le nombre total de minutes passées à écouter de la musique sur le service (86 645 minutes pour ma part en 2022), mais également votre hymne de l'année, l'artiste le plus écouté, l'album le plus écouté, les genres les plus diffusés sur votre compte, ainsi que des statistiques détaillées comme le nombre d'artistes différents qui ont été diffusés, ou encore le nombre d'albums, de listes de lecture et de stations de radio. De son côté,(pour Myers-Briggs Type Indicator, un test conçu par Isabelle Briggs-Myers en s'appuyant sur les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung).