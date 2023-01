Marshall muscle sa gamme d'enceintes nomades avec la Middleton

Marshall Middleton

Certification IP67 et 20 heures d'autonomie

Après les Willen et Emberton II lancées en mai 2022 et dont vous pouvez retrouver notre test ici . Une version sous amphétamines de la déjà très satisfaisante Emberton (elle sonorise ma salle de bain avec bonheur) offrant, en sus de son design emblématique, un son à 360 degrés, des contrôles sur le dessus permettant l'appairage et le réglage du volume (la graduation ne va pas jusqu'à 11^^), des aigus et des basses, la technologie maison True Stereophonic pour une stéréo ample malgré le format compact, deux woofers 3 pouces de 15W épaulés par deux radiateurs passifs et deux tweeters de 10W, chaque haut-parleur disposant de son amplificateur de classe D, ainsi que du Bluetooth 5.1 avec le codec SBC (pas de AAC, dommage).L'enceinte ne craindra ni l'eau ni la poussière grâce à sa certification IP67, et profite d'une autonomie confortable de 20 heures à volume modéré. Le port USB-C permettra quant à lui de faire le plein en 4h30 environ, et le mode charge rapide offrira 2 heures d'écoute pour 20 minutes de charge. Il sera possible d'appairer deux modèles pour obtenir une paire stéréo, ou de multiplier les enceintes grâce au mode Stack. La Middleton affiche des mensurations de 109 x 230 x 95 mm pour 1,8 kg et devrait satisfaire les utilisateurs qui jugent l'Emberton II un peu trop fluette.