Des coloris printaniers pour les Beats Fit Pro ? A quand des AirPods en couleur ?

Des coloris flashy !

Pas de changement au niveau des caractéristiques

Outre les habituels coloris noir, blanc, violet et vert, ces derniers devraient se parer de. Mais chez Apple, ces nuances s’agrémentent de noms plus: jaune volt, corail et bleu tidal.D'après les photos en fuite sur le net et repérées par nos confrères américains, seul l'aspect physique devrait être impacté, les Beats Fit Pro -qui ont été lancés en 2021- ne devraient. On retrouve une puce(réduction active du bruit ambiant) et le mode Transparence, la compatibilité avec l'audio spatial et le suivi dynamique des mouvements de la tête, la possibilité d'adresser une requête vocale à Siri (sans autre interaction), la, la compatibilité avec l'application Localiser, le switch automatique entre plusieurs appareils, ainsi que l'Adaptive EQ permettant d'adapter le son en fonction de l'anatomie et du placement des écouteurs.Notons que le modèles habituel bénéficie d'unepour ceux qui préféreraient la sobriété !