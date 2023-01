Seriez-vous tentés par des AirPods Lite au tarif plus accessible ?

Une baisse de la demande pour les AirPods en 2023

Des AirPods Lite en approche ?

Sur le même sujet

Selon l'analyste Jeff Pu d'Haitong Intl Tech Research qui s'appuie sur des sources proches des fournisseurs d'Apple, la demande pour les AirPods pourrait être en nette baisse en 2023 avec une estimation fixée à 63 million d'unités expédiées cette année, à comparer aux 73 millions d'unités écoulées en 2022. Cette baisse serait due à, ainsi qu'à la rude concurrence sur ce marché où de nombreux modèles performants sont proposés à un tarif plus contenu.Toujours selon les dires de l'analyste issus d'une note consultée par nos confrères de 9to5Mac . Reste à savoir de quel bois seront fait ces AirPods au tarif plus contenu. Actuellement, les AirPods Gen2 se démarquent en offrant une intégration plus poussée au sein de l'écosystème Apple, tout en offrant des performances audio satisfaisantes sans pour autant briller sur ce point (j'apprécie toutefois le confort de ces modèles par rapport aux AirPods Gen3 et AirPods Pro, mais cela reste très personnel).. Apple pourrait par exemple reprendre les caractéristiques et le design des AirPods Gen2 ou des AirPods Gen3, tout en réduisant le tarif autour de 100 euros, ou encore proposer un modèle réellement inédit en partant d'une feuille blanche, conservant l'intégration qui fait le succès de ses écouteurs tout en laissant aux AirPods Pro une longueur d'avance (ANC, puces H2 et U1) afin de ne pas cannibaliser ses propres ventes. Cupertino pourrait également en profiter pour sortir les vieillissants mais iconiques AirPods Gen2 du catalogue (à mon grand regret), tout en proposant, sait-on jamais, des AirPods avec une batterie plus facile à remplacer et ainsi coller davantage à son image d'une entreprise soucieuse de l'environnement.