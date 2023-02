Le HomePod 2 est un peu plus facile à démonter

Il y a de la place pour cacher quelques secrets

Premier démontage du HomePod

Une enceinte assez simple à démonter (pour les habitués)

afin de vérifier de visu les changements apportés par Apple sur cette nouvelle génération d'enceinte connectée. Le démontage débute par le retrait de la base (Apple utilise un adhésif, il faudra utiliser une spatule, un médiator assez imposant, ou assimilé et un peu de force) afin de pouvoir accéder aux 5 vis Torx avant de retirer une plaque en plastique et une seconde en métal, ce qui permettra de relever les deux couches de tissus qui habillent le HomePod. Notons que le technicien sectionne les élastiques nécessaires au bon maintien du tissu, ce qui compliquera le remontage avec une tension satisfaisante de ces deux éléments.Après avoir retiré une série de huit vis cachées sous des bouchons en caoutchouc, il sera possible de retirer la partie supérieure (attention, il y a une nappe qui la relie à la partie basse). Le panneau comprenant l'écran et les LED deviendra alors accessible ainsi que le panneau tactile. Il sera ensuite envisageable de retirer le woofer de 4 pouces ainsi qu'un étage cylindrique en plastique afin de révéler la carte mère, l'alimentation et les 5 tweeters. Au final,, même si Apple ne propose pas de pièces détachées à la vente (ne vous lancez pas si vous n'avez aucune expérience, sauf à suivre un tutoriel détaillé afin de ne pas endommager un câble, un connecteur ou une nappe). Vous pouvez consulter notre test complet du HomePod , et nous retrouver à 17h ce mercredi 8 février en live sur YouTube afin de discuter de cette nouvelle génération de HomePod.