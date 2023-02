Un plugin audio original pour créer des ambiances avec Magma sur iPhone et iPad

Magma : sound as matter K-Devices 3.49€

K-Devices et Totem proposent un nouveau plugin audio permettant de créer rapidement des ambiances intéressantes.. Magma est proposé au format AUv3 et devra donc être appelé en tant que plugin au sein d'une application compatible. Magma est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur l'App Store au tarif de 3,49 euros. Le programme nécessite 7,7 Mo d'espace de stockage libre sur. un iPhone/iPad sous iOS/iPadOS 9.3 minimum. L'éditeur propose également une version à 39 euros pour Mac sur son site officiel