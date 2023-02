Le très apprécié micro Rode NT1 gagne en polyvalence et passe à l'USB

Røde NT1 : un microphone qui a largement fait ses preuves

Rodent-1

La cinquième génération adopte l'USB, en sus de l'XLR

Avec le Røde NT1, aka, la firme australienne lancée par Peter Freedman et Daniel Wilson en 1967 (sous le nom Freedman Electronics, avant de devenir Røde en 1990) tient, certains de ne pas se tromper et de ne pas faire face à de trop importants soucis au moment de la captation. Il ne s'agit pas du meilleur microphone du monde (un tel modèle n'existe d'ailleurs pas tant le marché compte des modèles qui brillent pour tel ou tel usage. Toutefois, si je devais partir sur une île/studio avec un seul microphone, je choisirais le Coles 4038 ou le Royer Labs R-122 MkII , mais c'est une question de goût), mais son rapport qualité/prix en fait une valeur sûre. Il est souvent mis en avant pour la qualité de son rendu pour les podcasts, mais il se débrouille également très bien pour le chant ou la captation d'instruments.Si la majorité des microphones sérieux et de qualité disposent d'une connectique en XLR, impliquant l'usage d'une interface audio dédiée dotée de l'entrée adéquate et d'un préamplificateur,. Il suffit alors de connecter le microphone à un ordinateur ou une tablette afin d'en profiter directement, sans avoir à utiliser une interface audio parfois encombrante, ce qui peut s'avérer intéressant, par exemple en déplacement.Cette nouvelle génération propose ainsi une capsule HF6, des enregistrements en USB en 32 bits virgule flottante (offrant une gamme dynamique gargantuesque de 1680 dB -contre 144 dB en 24 bits- permettant d'oublier le phénomène de clipping) à 192 kHz, ainsi qu'un DSP Aphex embarqué pour le traitement audio.. Le microphone est livré avec une suspension, un filtre anti pop, un câble XLR, un câble USB et une housse de transport.