Les vols d'AirPods Max se multiplient à New York !

Des AirPods Max, un casque peu discret dans la rue !

21 vols d'AirPods Max en quelques semaines à NY

Les AirPods Max ne passent pas vraiment inaperçus dans la rue et sont apparemment l’objet de bien des convoitises., multipliant les appels à témoins sur Twitter. En effet, ils constatent une recrudescence de vols du casque audio de la Pomme.Ils décrivent un. Un homme repère sa victime insouciante, plongée dans son univers audio spatial. Il s’approche d’elle et lui arrache ses AirPods Max, les donnant à un complice en scooter, qui s’enfuit prestement à chaque fois !Avec ce scénario,, dont 8 pour la seule journée du 18 février (mais également 5 vols le 8 février et 3 le 9 février). Selon les enregistrements de vidéo surveillance, les policiers seraient à la recherche de quatre suspects, bien organisés sur un secteur géographique déterminé.Ces derniers opéreraient non loin de Washington Square Park, en plein dans Greenwich Village. Aussi la zone d’investigations s’étendrait entre le quartier branché de Tribeca et Morningside Heights, tout au nord de Central Park, incluant Chelsea, SoHo, West Village, East Village, Gramercy, Kips Bay, Midtown ou encore Upper East Side.