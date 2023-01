La création artistique via l'IA est-elle un plagiat ? (ou pas ?)

Un recours collectif !

Et le respect des droits ?

l'IA doit être juste et éthique pour tout le monde

Comme il fallait s'attendre, les Etats-Unis font l'objet duAinsi le cabinet d'avocats Joseph Saveri LLP poursuitpour des violations du DMCA, des violations du droit à la publicité, une concurrence illégale et une violation des conditions d'utilisation.Les trois proposent des. En pratique, il s'agit essentiellement d'unqui va analyser de nombreuses bases de données d'images, et ce, afin de proposer de nouvelles images en fonction d'une demande écrite.Il est ainsi reproché aux entreprises concernées de seet ce, sans aucune licence, compensation matérielle ou consentement des propriétaires légitimes. En substance, c'était exactement ce que dénonçaient de nombreux artistes fin décembre.. Pour eux, il ne s'agit pas d'art, puisque les créations sont. Justement, la notion de création est ici remise en question, beaucoup considérant qu'il s'agit d'un plagiat éhonté d'oeuvres originales.Pour les avocats en charge du dossier,, mais ils estiment que Stability AI, Midjourney et DeviantArt s'approprient le travail de milliers d'artistes sans aucun droit. Ils précisent d'ailleurs que leur but n'est pas de freiner l'essor de cette technologie mais deafin qu'elle coexiste avec la culture et la créativité humaines.Il reste à savoir si cela est possible matériellement... De même, on pourrait se poser-comme les nouveaux outils de sélection de Photoshop ou Luminar Neo de Skylum par exemple). Ces derniers utilisent désormais une Intelligence Artificielle pour fonctionner et proposer un résultat plus net, plus fin ou plus rapide, se passant plus ou moins d'un travail manuel...