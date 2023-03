De nouveaux AirPods et des écouteurs Beats Studio Buds+ ?

De nouveaux AirPods en approche ?

Des Beats Studio Buds+ avec une puce Apple H1/W1

Le code de la Release Candidate d'iOS 16.4 semble ainsi contenir, selon Aaronp613 . Les AirPods de troisième génération étant sortis assez récemment par rapport au cycle de renouvellement d'Apple pour ses écouteurs, il reste difficile de savoir s'il s'agit réellement de tout nouveaux AirPods, ou d'une révision mineure du modèle existant, par exemple pour ajouter un port USB-C.Cette Release Candidate cache d'autres indices sur des écouteurs inédits, cette fois du côté de chez Beats. Ainsi, nos confrères de 9to5Mac ont déniché(nom de code 8214),. Cette puce permettra un traitement audio proche de ce que l'on obtient sur les AirPods, mais également la détection automatique du port par l'utilisateur afin de proposer une pause automatique lorsque les écouteurs sont retirés de l'oreille, le switch automatique entre les appareils (qui fonctionne plus ou moins bien d'ailleurs), le partage de l'audio, ainsi que la synchronisation entre tous les appareils Apple via iCloud (il suffit de les installer sur un appareil pour les voir apparaître sur les autres périphériques connectés au compte iCloud). La dernière mouture d'iOS 16.4 contient également des clichés de ces Studio Buds+ affichant un coloris inédit noir et or.