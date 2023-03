Serait-ce la crise pour les AirPods ?

Une demande en berne

Y-a-t-il encore une place pour Apple dans un secteur en crise?

. En effet, le marché desaurait amorcé, et n’enregistrerait que 79,5 millions d'unités vendues au quatrième trimestre (-23%). Sur la totalité de 2022, la situation est lissée grâce aux ventes d'AirPods qui limitent la casse (-1%), les expéditions totales auraient chuté de 2 % pour atteindre 287,7 millions d'unités.Cette situation serait à remettre dans son contexte, des expéditions fortes au quatrième trimestre 2021 avec la sortie repoussées des AirPods 3.Dans le même temps,, contribuant à 63 % de toutes les expéditions TWS du californien. Par conséquent, sa part de marché s’érode un peu passant de 38,9% à 35,8% en un an.Samsung (y compris JBL et d'autres filiales de Harman) et Xiaomi ont également connu des baisses importantes respectivement de 24% et 49%, et ce, malgré une stratégie plus agressive et des prix plus accessibles.ce qui est loin d'être la cible poursuivie par Cupertino.(et justifier leur prix). En novembre dernier, une étude d'iScience soutenait que des AirPods Pro peuvent -dans certains cas- fonctionner tout aussi bien que certaines aides auditives beaucoup plus onéreuses.