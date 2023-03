Achèteriez-vous des AirPods en tant qu'aides auditives ?

De nouvelles fonctions de santé auditives

Live Listen

Écoute en temps réel

Conversation Boost

D'autres fonctions santé cachées dans les oreilles !

. En effet ces derniers se seraient moins vendu en 2022, mais cette situation pourrait s'expliquer par: un contexte économique difficile, marqué par l'inflation et les conflits armés (ce qui n'encourage pas à consommer), une absence de nouveautés ou encore une retombée de la demande après deux années très fortes.Quoiqu'il en soit, Apple n'a pas dit son dernier mot.Depuis iOS 12, la firme californienne a déjà ajouté, telles queen VF) et. Pour paramétrer ces dernières, il suffit d'aller dans l'application Réglages > Centre de contrôle > Audition.Mais le journaliste évoque de nouvelles optionset qui permettraient de remplacer effectivement des aides auditives. UneCette analyse n'est pas nouvelle en soi. Une récente étude avait justement soulevé l'enjeu et l'efficacité des AirPods dans ce domaine Ming-Chi Kuo a précédemment annoncé l'intention de l'entrepriseCes derniers pourraient intégrer un capteur biométrique avancé pour détecter les mesures physiologiques, y compris la température, la fréquence cardiaque, les niveaux de transpiration. Tout cela via un simple contact avec la peau et via des capteurs de mouvement intégrés.