Une enceinte Sonos Move Gen2 avec une entrée USB-C pour cet été ?

Une Sonos Move Gen2 pour cette été ?

La base de charge sans fil fournie

Une entrée USB-C plur une plus grande polyvalence

Le bouton pour passer du Wi-Fi au Bluetooth sur le modèle actuel

Selon les sources de nos confrères de The Verge Il s'agit actuellement d'par son rendu sonore réellement satisfaisant, une puissance suffisante pour de nombreux usages, le mode Trueplay pour adapter le rendu à la pièce d'écoute, la poignée de transport, une autonomie de 11 heures à volume modéré, la pratique base (livrée avec l'enceinte) de charge sans fil (via une connecteur) pour un usage sédentaire tout en assurant que la batterie sera pleine au moment de l'emporter,, et une bonne polyvalence grâce à la compatibilité Bluetooth et AirPlay 2.Cette prochaine génération de Sonos Move pourrait ainsi arriver dès le second semestre de 2023 et embarquer quelques améliorations,(comme sur les nouvelles enceintes Era 300 et Era 100 de la marque). ce dernier point rendrait cette enceinte encore plus polyvalente puisqu'elle pourrait permettre de diffuser le son en filaire, et donc sans aucune latence, lorsqu'elle est placée sur le bureau (par exemple), tout en permettant d'en profiter également en déplacement.(que nous attendons de pied ferme à la rédaction)